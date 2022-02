Стоп паніка! Як зберігати спокій у критичній ситуації

Як зберігати спокій та не впадати в паніку під час воєнних дій.

Через те, що російські війська почали атакувати територію України, українці відчувають тривогу та паніку.

Тож Ранок у Великому Місті розповідає, як зберігати спокій у критичній ситуації.

Психологиня Марина Іванова у своєму блозі в Instagram написала кілька порад щодо того, як не впасти в паніку:

Не відстежуйте новини щохвилини.

Оберіть 1-2 джерела новин, з достовірною інформацією. Не читайте канали, що працюють на емоціях і постять новини щохвилини з загрозливими заголовками.

Спробуйте розкласти страх на складники.

Найчастіше страх війни складається зі страхів залишитися без доходу, страху смерті своєї та близьких, страху не знайти сил для відновлення після та багатьох інших. У кожного свої складники, але коли ви їх визначите, на їх підставі можна скласти якийсь план дій, що теж може допомогти знизити тривогу.

Не ізолюйтеся.

Спілкуйтесь із людьми, не будьте самі. Постарайтеся спілкуватися не тільки про те, що відбувається.

Підтримуйте інших людей, кому важко, якщо ви маєте ресурс.

Це допомагає не концентруватися на своєму страху та допомагає сублімувати енергію тривожності і направляти її в русло дій.

Не переставайте жити, як раніше.

Нехай звичні події з життя стануть певною опорою.

