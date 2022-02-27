УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 27.02.2022 09:00
27.02.2022 09:00
Поділитися

Стоп паніка! Як зберігати спокій у критичній ситуації

Стоп паніка! Як зберігати спокій у критичній ситуації

Як зберігати спокій та не впадати в паніку під час воєнних дій.

Через те, що російські  війська почали атакувати територію України, українці відчувають тривогу та паніку.

Тож Ранок у Великому Місті розповідає, як зберігати спокій у критичній ситуації.

Як не піддаватися паніці

Психологиня Марина Іванова у своєму блозі в Instagram написала кілька порад щодо того, як не впасти в паніку:

Не відстежуйте новини щохвилини.

Оберіть 1-2 джерела новин, з достовірною інформацією. Не читайте канали, що працюють на емоціях і постять новини щохвилини з загрозливими заголовками.

Спробуйте розкласти страх на складники.

Найчастіше страх війни складається зі страхів залишитися без доходу, страху смерті своєї та близьких, страху не знайти сил для відновлення після та багатьох інших. У кожного свої складники, але коли ви їх визначите, на їх підставі можна скласти якийсь план дій, що теж може допомогти знизити тривогу.

Також по темі: Як допомогти українській армії просто зараз Лікарням потрібна кров: як і де можна стати донором "Тривожна валіза": список речей першої необхідності

Не ізолюйтеся.

Спілкуйтесь із людьми, не будьте самі. Постарайтеся спілкуватися не тільки про те, що відбувається.

Підтримуйте інших людей, кому важко, якщо ви маєте ресурс.

Це допомагає не концентруватися на своєму страху та допомагає сублімувати енергію тривожності і направляти її в русло дій.

Не переставайте жити, як раніше.

Нехай звичні події з життя стануть певною опорою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, алгоритм дій у разі ввімкнення сирени.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Здоров'я, паніка
27.02.2022 09:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь