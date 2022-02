Лікарням потрібна кров: як і де можна стати донором

Президент України Володимир Зеленський закликав українців здавати кров.

Заклади охорони здоров’я потребують поповнення стратегічних запасів крові.

Її використовуватимуть для поранених військовослужбовців та цивільних.

Ранок у Великому Місті розповідає, хто може стати донором та де знаходяться пункти здачі крові.

Людина, яка бажає здати кров, має бути здоровою та не хворіти на респіраторні та вірусні захворювання за останній місяць.

Зранку потрібно поснідати, але не вживати жирну, смажену, гостру і копчену їжу.

Каву пити не можна, лише чай та вода.

Важливо! За 3 дні до переливання крові не можна вживати алкоголь, медикаменти і фарбувальні напої.

Жінка не повинна важити менше ніж 55 кг, а чоловіків – 65 кг.

Вік: з 19 років до 60.

Жінкам не рекомендується здавати кров під час менструального циклу, бажано через 5 днів після його закінчення.

При собі потрібно мати паспорт.

Кров у столиці можна здати за адресами:

Київський міський центр крові (вул. Максима Берлінського, 12)

тел.: +38 (044) 453-98-63 (реєстратура).

Київська обласна клінічна лікарня (вул. Багговутівська, 1а, корпус 13)

тел.: + 38 (044) 483-14-06.

Центр служби крові Національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ МОЗ України (вул. В. Чорновола, 28/1, новий корпус, Сектор Б, Центр служби крові)

тел.: +38 (044) 239-88-90 (реєстратура).

Національний інститут раку (вул. Ломоносова, 33/43, 1-ий поверх)

тел.: +38 (044) 259-01-94.

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги (вул. Братиславська, 3),

тел.: +38 (044) 527-69-60.

Центр крові Національного військово-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь (вул. Госпітальна, 18)

тел.: +38 (044) 521-84-91.

Відділ із забору та збереження крові Інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України (вул. Бульварно-Кудрявська, 27)

тел.: + 38 (044) 486-83-80.

Інститут серця МОЗ України (Київський міський центр серця). Відділення трансфузіології (вул. Братиславська, 5а)

тел.: +38 (044) 291-61-18 (реєстратура).

Відділення трансфузіології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова (вул. Героїв Севастополя, 30 у приміщенні Консультативної поліклініки ДУ «НІХТ ім. О.О.Шалімова «НАМНУ, 1-й поверх)

тел.: +38 (044) 497-30-01.

Відділення переливання крові Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова (вул. Амосова, 6, другий корпус, другий поверх)

тел.: +38 (044) 275-40-44.

Центр трансфузіології Клінічної лікарні ФЕОФАНІЯ (вул. Академіка Заболотного, 21, корпус 1), тел.: +38 (044) 259-69-76.

Відділення трансфузіології Київської міської клінічної лікарні № 3 (вул. Петра Запорожця, 26),

тел.: +38 (044) 540-96-65.

Відділення трансфузіології Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України (вул. Чорновола, 28/1, корпус 2),

тел.: +38 (044) 284-10-93.

Структурний підрозділ № 1, відділення трансфузіології Київського міського центру крові (вул. Пимоненка, 8),

тел.: +38 (044) 465-43-63 (реєстратура).

Детальнішу інформацію можна знайти на сайтах:

МОЗ України закликає всіх охочих здати кров на потреби поранених і запрошує до центрів переливання крові та трансфузійних відділень лікарень.

Нагадуємо, раніше ми розповідали про те, як зібрати тривожну аптечку.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.