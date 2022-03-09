Тривожна валіза: список речей першої необхідності, які можуть знадобитися в разі евакуації.

Сьогодні 11 день з дня початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України.

Життя стає дедалі складнішим і непередбачуванішим, тож варто бути готовими до всього.

Але замість того, щоб витрачати сили на безглузді хвилювання, краще діяти на випередження.

Ранок у Великому Місті розповість, що має бути в тривожній валізі та як її зібрати.

Що обов’язково слід покласти в тривожну валізу?

Електронні документи — це дуже звучно й практично, та не варто забувати про старий добрий папір. У тривожній валізі мають лежати по 2-3 копії важливих документів. Бажано покласти їх у файлик, щоб вода не змогла їх знищити. Вони мають лежати в легкодоступному місці, аби за необхідності їх можна було дістати за лічені секунди.

Гроші. Усі картки й готівка мають бути при тобі.

Фотографій близьких та рідних із їхніми даними.

Кілька копій ключів від дверей дому й автівки.

Усе для освітлення: ліхтарик та кілька запасних батарейок до нього, кілька коробок сірників, свічки, запальнички.

Ніж та інші гострі предмети, якими можна в разі потреби щось нарізати. Не забудь і про невеличку сокиру.

Засоби зв’язку. Не обмежуйся мобільним телефоном. Якщо маєш, візьми радіоприймач і рації.

Паперова карта. Варто заздалегідь на ній відзначити точки, у яких ви з рідними зможете зустрітися.

Водонепроникний годинник та компас.

Сигнальні засоби. Усе, чим можна привернути увагу: свисток, лазерний ліхтарик і т.д.

Щоб не тягти ножиці, викрутку, шило, ніж і пилку, придбай універсальний інструмент, що поєднуватиме всі ці предмети.

Якомога ширший скотч.

Багато пакетів. Не забудь покласти й великий сміттєвий пакет на 120 л, адже він за необхідності може стати спальним місцем.

Цупка й широка мотузка оптимальної довжини.

Олівець, ручка й записник.

Нитка з голкою.

Одяг. Дві-три пари теплих шкарпеток, дощовик, один-два светри, кілька комплектів спідньої білизни, штани й шарф, яким можна буде зігріватися.

Усі ліки першої необхідності: пігулки від головного болю, кашлю, болю в шлунку, бинт, кілька джгутів, шприци, антибіотики.

Легкий посуд, бажано не зі скла.

Усе для гігієни: кілька зубних щіток, паста, мило, рушничок, вологі й сухі серветки, туалетний папір, бритва.

Їжа. Варто покласти у тривожну валізу продукти, що мають великий термін придатності й не псуються за різних температурних умов. Хорошим варіантом будуть консерви, печиво, крупи, макарони, сушені фрукти, горішки, сухі супи й пюре, солодощі.

Питна вода на 2-3 дні. Використовуй її вкрай економно.

Спирт медичний.

Туристичний намет і ковдра.

І головне, намагайтеся зберігати спокій за будь-яких обставин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити в разі бойових дій.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот

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