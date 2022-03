Тривожна валіза: список речей першої необхідності, які можуть знадобитися в разі евакуації.

Сьогодні 11 день з дня початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України.

Життя стає дедалі складнішим і непередбачуванішим, тож варто бути готовими до всього.

Але замість того, щоб витрачати сили на безглузді хвилювання, краще діяти на випередження.

Ранок у Великому Місті розповість, що має бути в тривожній валізі та як її зібрати.

І головне, намагайтеся зберігати спокій за будь-яких обставин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити в разі бойових дій.

Фото: Pexels

