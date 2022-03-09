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ICTV Ранок 09.03.2022 16:51
09.03.2022 16:51
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“Тривожна валіза”: список речей першої необхідності

“Тривожна валіза”: список речей першої необхідності

Тривожна валіза: список речей першої необхідності, які можуть знадобитися в разі евакуації.

Сьогодні 11 день з дня початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України.

Життя стає дедалі складнішим і непередбачуванішим, тож варто бути готовими до всього.

Але замість того, щоб витрачати сили на безглузді хвилювання, краще діяти на випередження.

Ранок у Великому Місті розповість, що має бути в тривожній валізі та як її зібрати.

Що обов’язково слід покласти в тривожну валізу?

  • Електронні документи — це дуже звучно й практично, та не варто забувати про старий добрий папір. У тривожній валізі мають лежати по 2-3 копії важливих документів. Бажано покласти їх у файлик, щоб вода не змогла їх знищити. Вони мають лежати в легкодоступному місці, аби за необхідності їх можна було дістати за лічені секунди.
  • Гроші. Усі картки й готівка мають бути при тобі.
  • Фотографій близьких та рідних із їхніми даними.
  • Кілька копій ключів від дверей дому й автівки.
  • Усе для освітлення: ліхтарик та кілька запасних батарейок до нього, кілька коробок сірників, свічки, запальнички.
  • Ніж та інші гострі предмети, якими можна в разі потреби щось нарізати. Не забудь і про невеличку сокиру.
  • Засоби зв’язку. Не обмежуйся мобільним телефоном. Якщо маєш, візьми радіоприймач і рації.
  • Паперова карта. Варто заздалегідь на ній відзначити точки, у яких ви з рідними зможете зустрітися.
  • Водонепроникний годинник та компас.
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  • Сигнальні засоби. Усе, чим можна привернути увагу: свисток, лазерний ліхтарик і т.д.
  • Щоб не тягти ножиці, викрутку, шило, ніж і пилку, придбай універсальний інструмент, що поєднуватиме всі ці предмети.
  • Якомога ширший скотч.
  • Багато пакетів. Не забудь покласти й великий сміттєвий пакет на 120 л, адже він за необхідності може стати спальним місцем.
  • Цупка й широка мотузка оптимальної довжини.
  • Олівець, ручка й записник.
  • Нитка з голкою.
  • Одяг. Дві-три пари теплих шкарпеток, дощовик, один-два светри, кілька комплектів спідньої білизни, штани й шарф, яким можна буде зігріватися.
  • Усі ліки першої необхідності: пігулки від головного болю, кашлю, болю в шлунку, бинт, кілька джгутів, шприци, антибіотики.
  • Легкий посуд, бажано не зі скла.
  • Усе для гігієни: кілька зубних щіток, паста, мило, рушничок, вологі й сухі серветки, туалетний папір, бритва.
  • Їжа. Варто покласти у тривожну валізу продукти, що мають великий термін придатності й не псуються за різних температурних умов. Хорошим варіантом будуть консерви, печиво, крупи, макарони, сушені фрукти, горішки, сухі супи й пюре, солодощі.
  • Питна вода на 2-3 дні. Використовуй її вкрай економно.
  • Спирт медичний.
  • Туристичний намет і ковдра.

І головне, намагайтеся зберігати спокій за будь-яких обставин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити в разі бойових дій.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот

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Теги: бойові дії, виживання
09.03.2022 16:51



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