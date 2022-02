Як урятуватися, якщо поруч немає надійного укриття

Під час бойових дій може статися будь-що.

На жаль, мирне населення неабияк страждає від ворожих обстрілів та бомбардувань.

Під час нападів варто діяти чітко за інструкціями, аби врятувати своє життя, навіть коли поряд немає бомбосховища.

Розповідаємо, як діяти, якщо під час обстрілу поряд немає підземного укриття.

Шукайте будь-який підземний перехід чи навіть невелику споруду, у якій можна сховатися на першому поверсі.

Чудовим сховищем може стати й станція метрополітену.

Якщо часу кудись бігти вже не залишилося й ви перебуваєте в багатоповерхівці, якомога швидше спустіть на перший поверх або в підвал будинку.

У своїй квартирі можна забігти до ванної кімнати, лягти в саму ванну й обкластися подушками, які можуть замортизувати удари від вибухової хвилі.

Якщо обстріл уже почався, а ви перебуваєте просто неба, шукайте заглиблення в землі, канаву чи навіть бордюр, який теж за певних обставин може врятувати.

Чудовим захистом стане й бетонна стіна невисокої будівлі.

Осколки від скла можуть нашкодити так само як снаряди.

Лягайте на підлогу чи землю, накрийте голову руками й розмістіться в позі ембріона.

Якщо маєте речі при собі, покладіть їх над головою, аби захистити її від можливих уламків.

Не вставайте одразу після закінчення обстрілу, перечекайте ще декілька хвилин.

Не варто постійно ковзати з місця на місце й перекочуватися.

Зафіксуйтеся в одному положенні.

Будьте напоготові й слідуйте своєму плану. Тоді небезпека омине вас!

Фото: Pexels

