“Ні” фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації

Перелік офіційних джерел інформації, де можна отримати достовірні дані про поточну ситуацію в Україні.
Аби уникати фейків, зберігати спокій і не піддаватися паніці, варто рекомендуємо отримувати з надійних джерел.
Офіційні державні канали для отримання інформації
- Офіс Президента України
- Генеральний штаб Збройних сил України
- Кабінет Міністрів України
- Міністерство оборони України
- Міністерство внутрішніх справ
- Національна поліція України
- Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС)
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі
- Міністерство інфраструктури України
- Укрзалізниця
- Украерорух
- Укравтодор
- Міжнародний аеропорт Бориспіль
- Адміністрація морських портів України
- Міжнародний аеропорт Львів
- Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ)
Сектор безпеки і оборони
- Державна прикордонна служба України
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
- Сухопутні війська ЗС України
- Військово-морські сили ЗСУ
- Територіальна оборона ЗСУ
Закликаємо усіх громадян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.
Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.
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