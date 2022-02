“Ні” фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації

Перелік офіційних джерел інформації, де можна отримати достовірні дані про поточну ситуацію в Україні.

Аби уникати фейків, зберігати спокій і не піддаватися паніці, варто рекомендуємо отримувати з надійних джерел.

Закликаємо усіх громадян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.

Фото: Unsplash

