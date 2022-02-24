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ICTV Ранок 24.02.2022 18:30
24.02.2022 18:30
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“Ні” фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації

“Ні” фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації

Перелік офіційних джерел інформації, де можна отримати достовірні дані про поточну ситуацію в Україні. 

Аби уникати фейків, зберігати спокій і не піддаватися паніці, варто рекомендуємо отримувати з надійних джерел.

Офіційні державні канали для отримання інформації

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі

Сектор безпеки і оборони

Закликаємо усіх громадян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.

Фото: Unsplash

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Теги: новини
24.02.2022 18:30
Джерело: Вікна-новини



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