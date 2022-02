Що робити під час обстрілів: детальна інструкція від СБУ

У теперішні непрості часи варто бути готовими до всього.

Холодний спокій і якісна підготовка до будь-якого розвитку подій здатні зберегти нам життя.

Замість того, щоб панікувати й лякатися від кожного пострілу, краще розробити чіткий план дій.

Розповідаємо, що робити в разі обстрілів.

Намагайся якомога швидше дібратися до безпечної будівлі або сховища під землею.

Якщо добігти часу не має, і ти перебуваєш посеред вулиці, обов’язково захисти голову руками й падай на землю.

Варто знайти хоч якесь мінімальне укриття, яким може послугувати навіть канава або невеличкий виступ.

Обери якомога безпечніше положення: лежи в позі ембріона й не рухайся.

Така ворожа зброя здатна нанести набагато більше шкоди й уразити навіть міцні, на перший погляд, будівлі.

Уважно слідкуй за тим, що відбувається в небі. Яскравий спалах можна помітити здалеку вночі. Засвітла снаряд залишає смугу з диму за собою під час польоту.

Отож, щоб уберегтися від загрози, відстежуй всі невідомі об’єкти на небі.

Якомога швидше дістанься до захищеного укриття під землею (підвал, станція метро, бомбосховище).

Не поспішай покидати безпечне приміщення одразу після обстрілів: перечекай щонайменше 10 хвилин.

Аби вберегтися від контузії, закрий вуха й відрий рота під час обстрілу.

Будьмо підготовленими до всього! Тоді нас не лякатиме навіть найстрашніший ворог!

Фото: Pexels

