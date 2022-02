Правила виживання: як скласти “тривожну валізу” і що робити у разі бойових дій

Що робити у разі початку війни.

Те, що Кремль активно готується до повномасштабного вторгнення до нашої держави, говорять ледь не щодня і звідусіль.

Утім, паніка – найгірше, що може з вами трапитися під час надзвичайної ситуації, – зауважують фахівці.

Щоб не розгубитися, не наламати дров і бути готовим до будь-чого, Ранок у Великому Місті разом з експертами підготував практичні поради, що робити, і як захиститися цивільним у разі бойових дій.

На восьмому році війни Росії проти України і коли тобі, в принципі, капітально не пощастило з державою-сусідом, – фахівці радять кожному українцю заздалегідь подбати про так звану “тривожну” валізу.

Це вже заспокоює, – запевняють психологи.

І у випадку надзвичайної ситуації або бойових дій ви не будете хаотично хапати все, що попадатиметься під руку.

Що ж необхідно покласти до “тривожної валізи”?

Насамперед експерти зазначають – збирати треба не валізу, а радше великий рюкзак, з яким буде зручно пересуватися.

Рятувальних, учасник АТО/ООС, фахівець з тактичної медицини, Олександр Стерліков розповідає:

І додає, що потрібні гроші готівкою, бо банкомати можуть не працювати.

Обов’язково ліхтарик зі змінними батарейками, бо світло дуже часто пропадає.

Ліки, які потрібні саме вам.

А ще треба бути готовим до проблем з Інтернетом – тож, фахівці радять мати з собою паперову карту, аби орієнтуватися на місцевості, – замість того, щоб покладатися на GPS-навігатор.

Карту та документи варто загорнути в якийсь пакет, щоб ті раптом не промокли, але їх також можна зберегти про всяк випадок ще й на USB-накопичувачах.

Та немає гарантії, що ви зможете дістатися техніки, аби ними скористатися.

Логічно, що зарядити мобільні пристрої теж буде проблематично, тож, у пригоді стане старенький кнопковий телефон, який, зазвичай, довше тримає зарядку ніж смартфон.

Можна прихопити й додаткові пристрої, що тримають заряд, але знов-таки ви можете не знайти вільної розетки, коли ті розрядилися.

А щоб дізнаватися новини варто покласти до “тривожної” валізи радіо з антеною.

Вкрай необхідний теплий одяг, бажано мати спальник і пару змінного взуття.

Як діяти після сигналу “увага всім!”?

Чого не можна робити у зоні бойових дій?

Фото: Міністерство оборони України

