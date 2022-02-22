Правила виживання: як скласти “тривожну валізу” і що робити у разі бойових дій

Що робити у разі початку війни.
Те, що Кремль активно готується до повномасштабного вторгнення до нашої держави, говорять ледь не щодня і звідусіль.
Утім, паніка – найгірше, що може з вами трапитися під час надзвичайної ситуації, – зауважують фахівці.
Щоб не розгубитися, не наламати дров і бути готовим до будь-чого, Ранок у Великому Місті разом з експертами підготував практичні поради, що робити, і як захиститися цивільним у разі бойових дій.
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Тривожна валіза
На восьмому році війни Росії проти України і коли тобі, в принципі, капітально не пощастило з державою-сусідом, – фахівці радять кожному українцю заздалегідь подбати про так звану “тривожну” валізу.
Це вже заспокоює, – запевняють психологи.
І у випадку надзвичайної ситуації або бойових дій ви не будете хаотично хапати все, що попадатиметься під руку.
Що ж необхідно покласти до “тривожної валізи”?
Насамперед експерти зазначають – збирати треба не валізу, а радше великий рюкзак, з яким буде зручно пересуватися.
Рятувальних, учасник АТО/ООС, фахівець з тактичної медицини, Олександр Стерліков розповідає:
— По-перше, це документи, бо, якщо ви щось загубите, це буде неможливо чи майже неможливо відновити, з завчасно зробленими копіями, щоб ви використовували в дорозі не самі документи, а їх копії.
І додає, що потрібні гроші готівкою, бо банкомати можуть не працювати.
Обов’язково ліхтарик зі змінними батарейками, бо світло дуже часто пропадає.
Ліки, які потрібні саме вам.
Інтернет
А ще треба бути готовим до проблем з Інтернетом – тож, фахівці радять мати з собою паперову карту, аби орієнтуватися на місцевості, – замість того, щоб покладатися на GPS-навігатор.
Карту та документи варто загорнути в якийсь пакет, щоб ті раптом не промокли, але їх також можна зберегти про всяк випадок ще й на USB-накопичувачах.
Та немає гарантії, що ви зможете дістатися техніки, аби ними скористатися.
Логічно, що зарядити мобільні пристрої теж буде проблематично, тож, у пригоді стане старенький кнопковий телефон, який, зазвичай, довше тримає зарядку ніж смартфон.
У будь-якому разі фахівці радять мати важливі контакти ще й в друкованому вигляді.
Можна прихопити й додаткові пристрої, що тримають заряд, але знов-таки ви можете не знайти вільної розетки, коли ті розрядилися.
А щоб дізнаватися новини варто покласти до “тривожної” валізи радіо з антеною.
Вкрай необхідний теплий одяг, бажано мати спальник і пару змінного взуття.Також по темі: Союзники України: які країни на нашому боці у війні проти Росії 8 рік війни Росії проти України: яким він був і чим ми можемо пишатися? Війна Росії проти України: кому не вигідно визнавати правду
Як діяти після сигналу “увага всім!”?
Чого не можна робити у зоні бойових дій?
Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про провокації Кремля.
Фото: Міністерство оборони України