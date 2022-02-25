Воєнний стан в Україні: що потрібно знати кожному

Ранок 24 лютого 2022 року увійде в історію України назавжди.
Росія остаточно знищила свою репутацію на світовій арені й показала всім своє істинне обличчя.
Депутати Верховної Ради вирішили діяти якомога швидше й рішучіше, тож уже за кілька годин було оприлюднено наказ про введення воєнного стану в Україні.
Розповідаємо, що варто знати кожному про воєнний стан.
Що варто знати про воєнний стан і чи потрібно його боятися?
Скільки він триватиме?
Поки воєнний стан затвердили на 30 діб.
Варто зазначити, що діяти указ почав о 5.30 ранку 24 лютого.
Після завершення визначеного строку ВС припиниться.
Що передбачає воєнний стан?
Воєнний стан вводять на окремих областях чи по всій Україні в разі військової загрози чи небезпеки територіальній цілісності держави.
Під час особливого режиму можна створювати тимчасові державні органи в разі потреби, а також проводити додаткову мобілізацію.Також по темі: Стратегія воєнної безпеки: як Україна повертатиме Донбас? Увімкнення сирен та карта укриттів. Що робити киянам у разі небезпеки Правила виживання: як скласти "тривожну валізу" і що робити у разі бойових дій
Які обмеження чекають на українців?
У період воєнного стану не можна вносити зміни в Конституцію України, проводити місцеві або загальнодержавні референдуми.
Забороняється також проводити вибори президента України, депутатів Верховної Ради. Те саме стосується й Криму.
Не вдасться українцям під час дії воєнного стану й проводити мітинги або страйки.
Важливо зазначити, що на нас може чекати вимушене обмеження конституційних прав і свобод, передбачених статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 КУ.
Також тимчасово можуть бути обмежені права й законні інтереси юридичних осіб в тих межах, що необхідні для здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України Про правовий режим воєнного стану.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо чутно сигнал тривоги.
Фото: Міністерство оборони України