Воєнний стан в Україні: що потрібно знати кожному

Ранок 24 лютого 2022 року увійде в історію України назавжди.

Росія остаточно знищила свою репутацію на світовій арені й показала всім своє істинне обличчя.

Депутати Верховної Ради вирішили діяти якомога швидше й рішучіше, тож уже за кілька годин було оприлюднено наказ про введення воєнного стану в Україні.

Розповідаємо, що варто знати кожному про воєнний стан.

Поки воєнний стан затвердили на 30 діб.

Варто зазначити, що діяти указ почав о 5.30 ранку 24 лютого.

Після завершення визначеного строку ВС припиниться.

Воєнний стан вводять на окремих областях чи по всій Україні в разі військової загрози чи небезпеки територіальній цілісності держави.

Під час особливого режиму можна створювати тимчасові державні органи в разі потреби, а також проводити додаткову мобілізацію.

У період воєнного стану не можна вносити зміни в Конституцію України, проводити місцеві або загальнодержавні референдуми.

Забороняється також проводити вибори президента України, депутатів Верховної Ради. Те саме стосується й Криму.

Не вдасться українцям під час дії воєнного стану й проводити мітинги або страйки.

Важливо зазначити, що на нас може чекати вимушене обмеження конституційних прав і свобод, передбачених статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 КУ.

Також тимчасово можуть бути обмежені права й законні інтереси юридичних осіб в тих межах, що необхідні для здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України Про правовий режим воєнного стану.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо чутно сигнал тривоги.

Фото: Міністерство оборони України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.