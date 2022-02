Модні куртки на весну 2022: які кольори та фасони будуть в тренді

Весна не за горами, і тому саме час почати вивчати головні тренди та новинки жіночих курток 2022.

Куртки – практичний та зручний одяг, їх легко можна включати в улюблені образи, тому вони досить популярні та завжди актуальні.

При створенні весняної колекції курток, дизайнери зробили акцент на яскраві кольори, цікавий крій, декор, оригінальні візерунки та фасони.

Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратися в модних трендах і обрати свою модель куртки на весну 2022.

Дуті куртки ідеально підходять для ранньої весни і чудово захищають від холоду та вітру.

Навесні така модель куртки відмінно впишеться як у повсякденний, так і у вечірній образ, її можна носити як із грубими черевиками так і з більш елегантними чоботами та ботильйонами.

Модні дуті куртки виділяються різноманіттям фасонів: довгі та короткі моделі, об’ємні та обтислі, яскравих та пастельних тонів.

Для підкреслення талії та надання силуету жіночності, можна звернути увагу на приталені моделі, доповнені поясом.

Декоративні елементи, незвичайні коміри, накладні кишені — надають образу індивідуальності і неповторності.

Стьобані куртки стають одними з найтрендовіших на весну 2022 року.

Дизайнери рекомендують вибирати їх для створення кежуалу або при складанні образу в діловому стилі.

Чудово виглядають варіанти курток на блискавці з виразним коміром, так само можна звернути увагу на моделі з накладними кишенями, широкими рукавами, або із заниженою лінією плечей.

Стьобаний верхній одяг завжди виглядає витончено, надаючи оригінальності весняному образу.

Навесні актуальні куртки з різноманітною формою просрочки, вона може бути горизонтальна, поперечна або в формі ромба.



Ранньою весною ще досить холодно, і як альтернативу махровим шубкам, дизайнери пропоную вибирати моделі хутряних курток на блискавці або застібках.

Вироби з еко-хутра з’явилися в колекціях більшості модельєрів. Хутряні коміри, необроблені краї та асиметричність мають стати ключовими моментами при виборі куртки з хутра.

Модниці можуть віддати перевагу укороченим хутряним дублянкам або звернути увагу на модель куртки «чебурашки» в ніжному пастельному кольорі.



Куртки із еко-хутра чудово виглядатимуть як із сукнею, так і з брюками або джинсами.

Шкіряна куртка довгий час користується популярністю і знаходиться у списку головних трендів верхнього демісезонного одягу.

Цієї весни можна звернути увагу на улюблені куртки-«косухи», а також на подовженні моделі.

Шкіряна куртка ідеально доповнить як мінімалістичний лук із джинсами, так і вечірній образ із сукнею чи спідницею.

Дизайнери пропонують різні рішення матової та лакованої шкіри у безлічі відтінків.

Нещодавно цей фасон вважався суто пілотською курткою.

Ще кілька сезонів тому бомбери комбінували тільки зі спортивним та повсякденним одягом.

Завдяки різноманітності матеріалів та кольорів, бомбер став дуже стильним предметом жіночого гардеробу, при цьому не змінивши свій класичний крій.

Яскраві весняні бомбери з нашивками та принтами підійдуть для молодіжних та ефектних образів.



Не обійшлося в новому сезоні без стьобаних та шкіряних моделей бомбераю.

А от новинкою сезону стануть моделі з металізованим напиленням.

Універсальна практична річ, яка стане в нагоді в будь-яку пору року, адже захистить від дощу та вітру.

Така куртка – відмінна альтернатива звичним джинсовим курткам, косухам і легким курткам.

Запозичені зі спортивного одягу, модні вітровки цього року можна комбінувати з жіночними образами, створюючи чудовий контраст стилів.

Вітровку можна носити не лише навесні: легко впишешся як у літній, так і в осінні образи. Її можна носити з легкими сукнями і кедами.

З базовими джинсами і кросівками, повсякденними брюками і ботильйонами.

А якщо на вулиці злива, можна легко доповнити улюблену вітровку яскравими гумовими чоботами.

Денім вважається вічним матеріалом і вже кілька сезонів залишається у тренді.

Сьогодні без джинсових речей важко уявити як повсякденний, так і офісний гардероб.

Стильні джинсові куртки так само гармонійно виглядають і зі спортивним одягом.

Сучасні джинсові куртки — це безліч цікавих фасонів, поєднання різних стилів, яскраві варіанти відтінків та принтів.

Широкий вибір дає можливість знайти унікальну трендову модель або класику всіх часів.

Куртки сорочки, набравши стрімкої популярності нещодавно, не збираються здавати модних позицій і обіцяють стати хітом сезону весна 2022.

Це справді універсальна річ для прохолодного сезону, а ще вона досить зручна та затишна.

Куртки-сорочки в клітинку, які були досить модними восени, присутні і в свіжих весняних колекціях. Але оригінальніше виглядатиме модель, виконана з цікавого фактурного матеріалу.

Дизайнери пропонують варіанти з еко-шкіри або з додаванням шерсті, обов’язковими є накладні кишені на грудях, тоді як довжина може бути різною — подовженою або короткою.

Модна куртка-сорочка може бути як монохромною, так і з принтом. Популярними будуть моделі пастельних або яскравих кольорів.

Навесні не обійтися без зручної, повсякденної та практичної куртки, тому обирай свій варіант, а ми тобі у цьому допоможемо.

