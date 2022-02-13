Модні пальта на весну 2022: які фасони та кольори будуть у тренді

Добірка модних пальт на весну 2022.
Попри все різноманіття що існує в жіночому верхньому одязі, пальто займає особливе місце.
Важко уявити гардероб без нього.
Ранок у Великому Місті вирішив створити огляд модних пальт на весну 2022.
Модні пальта на весну 2022
Шкіряні
У 2022 році разом зі шкіряними міні-спідницями у тренди повернулися подовжені шкіряні пальта.
Трендові кольори – чорний, коричневий та рудий.
Поєднуй такий верхній одяг зі спідницями-максі із завищеною талією, трикотажними сукнями та джинсами.
Бежева класика
Інвестиція, яка ніколи не вийде з моди.
Варто обирати максі-довжину.
За допомогою довгого пальта можна врівноважити образ з короткими сукнями.
Пальто оверсайз
Деякі тренди і тенденції дуже довго живуть.
Так і стиль оверсайзу.
Весняного сезону він буде все ще актуальним.
Однобортне пальто
Універсальний варіант на кожен день — світло-бежеве пальто прямого крою із класичним англійським коміром.
Ідеальна покупка на весну!
Пальто освіжить образи, додасть їм легкості та романтичності.
Стильно виглядає як з базовими джинсами, так і з елегантними сукнями.Також по темі: Кольорова феєрія. Модний манікюр на весну 2022 Білий колір, низька посадка та трикотаж. Модні тренди на весну 2022 Думки про моду — small talk за лаштунками Ukrainian Fashion Week
Пальто у клітинку
Довге пальто в клітинку пастельних тонів — те, що потрібно, якщо хочеш бути в тренді цієї весни.
Доповнюй його коричневими ботильйонами на підборах та невеликою сумкою.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні головні убори на весну 2022.
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