Модні пальта на весну 2022: які фасони та кольори будуть у тренді

Добірка модних пальт на весну 2022.

Попри все різноманіття що існує в жіночому верхньому одязі, пальто займає особливе місце.

Важко уявити гардероб без нього.

Ранок у Великому Місті вирішив створити огляд модних пальт на весну 2022.

У 2022 році разом зі шкіряними міні-спідницями у тренди повернулися подовжені шкіряні пальта.

Трендові кольори – чорний, коричневий та рудий.

Поєднуй такий верхній одяг зі спідницями-максі із завищеною талією, трикотажними сукнями та джинсами.

Інвестиція, яка ніколи не вийде з моди.

Варто обирати максі-довжину.

За допомогою довгого пальта можна врівноважити образ з короткими сукнями.

Деякі тренди і тенденції дуже довго живуть.

Так і стиль оверсайзу.

Весняного сезону він буде все ще актуальним.

Універсальний варіант на кожен день — світло-бежеве пальто прямого крою із класичним англійським коміром.

Ідеальна покупка на весну!

Пальто освіжить образи, додасть їм легкості та романтичності.

Стильно виглядає як з базовими джинсами, так і з елегантними сукнями.

Довге пальто в клітинку пастельних тонів — те, що потрібно, якщо хочеш бути в тренді цієї весни.

Доповнюй його коричневими ботильйонами на підборах та невеликою сумкою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні головні убори на весну 2022.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.