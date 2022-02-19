Елегантно і зручно. Модне взуття на весну 2022

Добірка модного взуття на весну 2022.

Взуття — елемент гардеробу, який більшість недооцінює.

За допомогою вдало підібраної пари чобіт можна додати в образ родзинки й підкреслити красу твоїх ніжок.

Варто пам’ятати й про те, що елегантні туфлі мають бути не тільки гарними, а й зручними.

Сучасні дизайнери вже потурбувалися про твій комфорт, а Ранок у Великому місті зібрав для тебе найкращі моделі на весну 2022, у яких ти матимеш неперевершений вигляд.

Модне взуття на весну 2022

Високі ботфорти

Взуття, що захопило модні тренди ще минулого року, не здає своїх позицій на стильному полі бою.

Шкіряні чи замшеві ботфорти чудово підкреслять твої стрункі ніжки, а їхня довжина зігріватиме тебе, якщо раптом стане прохолодно.

Вони чудового поєднуються із будь-якими сукнями й спідницями.

Та не варто думати, що зі штанами не можна вдягнути ботфорти!

Джинси скінні під низ або широкі палаццо також створять хороший тандем із високими черевиками.

Лофери

Класичний варіант на будь-які випадки життя. Таке взуття ніколи не набридне!

Лофери можна носити і в офіс, і на вечірню прогулянку, і на ділову зустріч.

Стримані кольори пасуватимуть усім без виключення, а також поєднуватимуться з усіма луками.

Хочеться родзинки?

Тоді обирай лофери із ланцюжками або іншими декоративними елементами.

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