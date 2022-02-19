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ICTV Ранок 19.02.2022 08:50
19.02.2022 08:50
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Елегантно і зручно. Модне взуття на весну 2022

Елегантно і зручно. Модне взуття на весну 2022

Добірка модного взуття на весну 2022.

Взуття — елемент гардеробу, який більшість недооцінює.

За допомогою вдало підібраної пари чобіт можна додати в образ родзинки й підкреслити красу твоїх ніжок.

Варто пам’ятати й про те, що елегантні туфлі мають бути не тільки гарними, а й зручними.

Сучасні дизайнери вже потурбувалися про твій комфорт, а Ранок у Великому місті зібрав для тебе найкращі моделі на весну 2022, у яких ти матимеш неперевершений вигляд.

Модне взуття на весну 2022

Високі ботфорти

Взуття, що захопило модні тренди ще минулого року, не здає своїх позицій на стильному полі бою.

Шкіряні чи замшеві ботфорти чудово підкреслять твої стрункі ніжки, а їхня довжина зігріватиме тебе, якщо раптом стане прохолодно.

Вони чудового поєднуються із будь-якими сукнями й спідницями.

Та не варто думати, що зі штанами не можна вдягнути ботфорти!

Джинси скінні під низ або широкі палаццо також створять хороший тандем із високими черевиками.

Лофери

Класичний варіант на будь-які випадки життя. Таке взуття ніколи не набридне!

Лофери можна носити і в офіс, і на вечірню прогулянку, і на ділову зустріч.

Стримані кольори пасуватимуть усім без виключення, а також поєднуватимуться з усіма луками.

Хочеться родзинки?

Тоді обирай лофери із ланцюжками або іншими декоративними елементами.

Взуття на платформі

Ідеальні туфлі для дівчат, що хочуть здаватися вищими.

Таке взуття не тільки додає зросту, а й візуально робить ніжку довшою й мініатюрнішою.

Підбори на додатковій платформі взагалі створять вау-ефект!

До речі, саме завдяки підошві такого типу навіть незручні, на перший погляд, туфлі стануть комфортними під час носіння.

Туфлі з ремінцем на щиколотці

Вишукана модель для дівчат, що люблять ретро-стиль і жіночність.

Елегантний ремінець на найвужчій частині ноги зробить її ще тоншою й мініатюрнішою.

Таке взуття ідеально поєднуватиметься з легкими й повітряними сукнями.

Спортивний шик

Ну й куди ж без усіма улюблених кросівок!

Вічна класика й найзручніше взуття, яке тільки можна собі уявити.

Цього сезону найкращими варіантами будуть масивні кросівки на платформі з цікавими принтами й підошвами.

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Не варто боятися поєднання різних кольорів і матеріалів, адже кросівки мають бути виразними, щоб не мати аж надто простий вигляд.

Це взуття вже давно вийшло за межі спорту й підкорило серця мільйонів модниць.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні пальта на весну 2022.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот

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Теги: мода, модні тренди весни, стиль
19.02.2022 08:50



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