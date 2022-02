Елегантно і зручно. Модне взуття на весну 2022

Добірка модного взуття на весну 2022.

Взуття — елемент гардеробу, який більшість недооцінює.

За допомогою вдало підібраної пари чобіт можна додати в образ родзинки й підкреслити красу твоїх ніжок.

Варто пам’ятати й про те, що елегантні туфлі мають бути не тільки гарними, а й зручними.

Сучасні дизайнери вже потурбувалися про твій комфорт, а Ранок у Великому місті зібрав для тебе найкращі моделі на весну 2022, у яких ти матимеш неперевершений вигляд.

Взуття, що захопило модні тренди ще минулого року, не здає своїх позицій на стильному полі бою.

Шкіряні чи замшеві ботфорти чудово підкреслять твої стрункі ніжки, а їхня довжина зігріватиме тебе, якщо раптом стане прохолодно.

Вони чудового поєднуються із будь-якими сукнями й спідницями.

Та не варто думати, що зі штанами не можна вдягнути ботфорти!

Джинси скінні під низ або широкі палаццо також створять хороший тандем із високими черевиками.

Класичний варіант на будь-які випадки життя. Таке взуття ніколи не набридне!

Лофери можна носити і в офіс, і на вечірню прогулянку, і на ділову зустріч.

Стримані кольори пасуватимуть усім без виключення, а також поєднуватимуться з усіма луками.

Хочеться родзинки?

Тоді обирай лофери із ланцюжками або іншими декоративними елементами.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.