Мастхев усіх модниць: топ речей, які варто додати у свій гардероб

Час попрацювати над своїм гардеробом.

За модними трендами неймовірно важко встигати, адже вони змінюються мало не щотижня, а так хочеться виглядати стильно й сучасно.

Не варто думати, що купувати новий одяг цього сезону – марна справа, адже всі речі вже за кілька місяців утратять свою актуальність.

Ранок у Великому Місті підготував одяг, який вам неодмінно пасуватиме будь-кому й залишиться трендовим ще довго.

Отож, читайте й будьте стильними!

Тренд на екохутро не поспішає відходити в минуле!

Воно й не дивно, адже верхній одяг із такого матеріалу неймовірно зручний, теплий і універсальний.

Головна перевага таких курток і пальт полягає в тому, що їх можна поєднувати з елегантними сукнями, зі спортивними луками або з офіційними костюмами.

Сьогодні на ринку представлений величезний вибір кольорів і фасонів, тож кожна неодмінно знайде щось особливе для себе.

Полюбляєте яскраві й зухвалі образи? Тоді сміливо обирайте куртку з шерсті зеленого або синього кольору й зачаровуйте всіх навколо!

Ідеальний образ для сучасних модниць має бути не тільки гарним, а й зручним.

Саме тому трикотажні комплекти увірвалися в тренди й не здають своїх позицій уже багато років поспіль.

Їх можна носити з підборами, з комфортними кросівками або з масивними черевиками.

Не потрібно довго думати, як вдало підібрати спідницю або штани до верху, адже це вже зробили за вас!

Ну хіба це не мрія?

Стильна річ, без якої неможливо уявити гардероб будь-якої дівчини.

Стереотип про те, що піджаки створені лише для чоловіків, уже давно канув у минуле.

Широкий жакет матиме доречний вигляд і на офіційному заході, і на романтичному побаченні, і на звичайній прогулянці.

Правильно підібрані аксесуари допоможуть підкреслити вашу елегантність і жіночність, а яскравий колір — виділитися з натовпу й заявити про себе.

Якщо ж полюбляєте стриманість, можна зупинитися на варіанті сірого або чорного кольору:

Справжній мастхев для кожної!

Такий універсальний фасон із правильно підібраним поясом підкреслить талію й навіть зробить вас вищими!

Хочете приховати дрібні недоліки й почувати себе комфортно?

Тоді сміливо обирайте штани вільного крою!

Носити їх можна з жакетом, светром чи простою футболкою.

Штани палаццо в мить додадуть вашому образу елегантності й вишуканості, а також не сковуватимуть рухів.

Жарти про те, що в жіночій сумочці має бути абсолютно все, переросли в справжній тренд!

Не варто боятися великих масивних сумок, адже вони також можуть бути елегантними.

А головна їхня перевага — це беззаперечна зручність, адже в такий аксесуар дійсно можна покласти що завгодно.

Цього сезону актуальними будуть стьобані сумки з тканини, яку з легкістю можна випрати й підтерти.

Отож, наповнюйте свій гардероб трендовими й зручними речами й зачаровуйте всіх навколо своєю красою!

Фото: Pexels

