Чубчики знову повертаються? Модні стрижки на весну 2022

Модні стрижки на весну 2022 — добірка від ранку у Великому Місті.
Більшість дівчат навіть не підозрюють, наскільки сильно зачіска може змінити наш образ і впевненість у собі.
Весна асоціюється із період розквіту й змін, тож чому б не почати зі стрижки?
Які стрижки будуть найактуальнішими цього сезону?
Ранок у Великому зараз розповість!
Модні стрижки на весну 2022
Гарсон
З французької це слово перекладається як “хлопчик”, але не варто цього боятися.
Така стрижка неодмінно зробить тебе жіночною й елегантною, а також додасть трошки зухвалості.
Волосся з такою зачіскою можна і вперед укладати, і назад зачісувати, і навіть завивати.
Попри коротку довжину, твої пасма стануть інструментом для створення справжніх шедеврів.
Асиметричний боб
Звичайне каре набридло?
Тоді асиметричний боб — ідеальний варіант для тебе.
По-перше, із такою стрижкою твоє волосся перетворюється на трансформер і дає можливість щодня мати різний вигляд.
По-друге, така зачіска здатна “пом’якшити” грубі риси обличчя й додати елегантності й вишуканості.
Горщик
Хочеш відчути себе справжньою героїнею фільму 60-х років?
Тренд на ретро-стиль повернувся!
Більшість боїться такої стрижки, а дарма, адже вона робить риси обличчя надзвичайно виразними й навіть аристократичними.
З такою зачіскою будь-яка дівчина за лічені хвилини стане схожою на елегантну француженку з минулого століття.
Каре із каскадом
Не можеш обрати між короткою й середньою довжиною волосся?Також по темі: Як обрати фен для волосся: корисні поради Рятуємо красу. Як зупинити випадіння волосся Елегантна простота. Стильні зачіски на довге волосся, які легко повторити
Тоді обов’язково зроби текстурне каре цієї весни!
Воно вдало виділить овал обличчя й освіжить твою зачіску без радикальних змін.
Французький чубчик
Схоже, Франція цього року захопила тренди на стрижки й не збирається здавати свої позиції!
Цієї весни чудовим рішенням буде прямий чубчик, який за необхідності можна укладати й надавати будь-яку форму.
І прямо, і з обох боків вона матиме чудовий вигляд.
Узагалі, чуб — найкращий спосіб поекспериментувати із зовнішністю й волоссям, яке швидко відростає.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому підійде кольорове волосся.
Фото: Pexels