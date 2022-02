Чубчики знову повертаються? Модні стрижки на весну 2022

Модні стрижки на весну 2022 — добірка від ранку у Великому Місті.

Більшість дівчат навіть не підозрюють, наскільки сильно зачіска може змінити наш образ і впевненість у собі.

Весна асоціюється із період розквіту й змін, тож чому б не почати зі стрижки?

Які стрижки будуть найактуальнішими цього сезону?

Ранок у Великому зараз розповість!

З французької це слово перекладається як “хлопчик”, але не варто цього боятися.

Така стрижка неодмінно зробить тебе жіночною й елегантною, а також додасть трошки зухвалості.

Волосся з такою зачіскою можна і вперед укладати, і назад зачісувати, і навіть завивати.

Попри коротку довжину, твої пасма стануть інструментом для створення справжніх шедеврів.

Звичайне каре набридло?

Тоді асиметричний боб — ідеальний варіант для тебе.

По-перше, із такою стрижкою твоє волосся перетворюється на трансформер і дає можливість щодня мати різний вигляд.

По-друге, така зачіска здатна “пом’якшити” грубі риси обличчя й додати елегантності й вишуканості.

Хочеш відчути себе справжньою героїнею фільму 60-х років?

Тренд на ретро-стиль повернувся!

Більшість боїться такої стрижки, а дарма, адже вона робить риси обличчя надзвичайно виразними й навіть аристократичними.

З такою зачіскою будь-яка дівчина за лічені хвилини стане схожою на елегантну француженку з минулого століття.

Не можеш обрати між короткою й середньою довжиною волосся?

Тоді обов’язково зроби текстурне каре цієї весни!

Воно вдало виділить овал обличчя й освіжить твою зачіску без радикальних змін.

Схоже, Франція цього року захопила тренди на стрижки й не збирається здавати свої позиції!

Цієї весни чудовим рішенням буде прямий чубчик, який за необхідності можна укладати й надавати будь-яку форму.

І прямо, і з обох боків вона матиме чудовий вигляд.

Узагалі, чуб — найкращий спосіб поекспериментувати із зовнішністю й волоссям, яке швидко відростає.

Фото: Pexels

