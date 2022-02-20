Жіноча справа. ТОП-5 найуспішніших українських бізнес-вумен

Успішні українки в бізнесі.
Бізнес має суворі правила гри та вимагає від власників іноді робити неможливе.
У ньому залишаються лише терплячі та працелюбні, а ледарів він відсіює.
Ці критерії однакові для всіх
Тож Ранок у Великому місті вирішив розповісти про українських бізнес-леді, які досягли неймовірних висот у цій справі.
Топ-5 найуспішніших українських бізнес-вумен
Лера Бородіна
Засновниця сервісу оренди суконь Oh My Look!, салонів краси G.Bar, магазину подарунків Lavla, освітнього проекту Big Plans Club та шоу-руму корейських брендів So DoDo.
Мережа салонів краси вийшла за межі України і послугами “крихіток G” користуються у 10 країнах світу.
Крім того, Лера ще встигає виховувати двох доньок, читати книги та подорожувати.Також по темі: Від Зібрових до Дантеса з Дорофєєфою. ТОП-7 найміцніших пар українського шоу-бізнесу Улюблені книги знаменитостей: що радять почитати зірки та бізнесмени Топ-5 фільмів про бізнес. Стрічки, які надихають відкрити власну справу
А своїм насиченим життям вона ділиться з підписниками в Інстаграмі.
Там за нею слідкує більше 300 тисяч фоловерів.
Ірина Горова
Продюсерка, бізнесвумен, співвласниця групи компаній “MOZGI GROUP”.
До шоу-бізу Ірина потрапила не одразу.
До цього вона працювала у банку, але змінила напрямок, щоб допомогти тодішньому чоловіку Олексію Потапенко.
Відтак, з маленького дуету “Потап і Настя” вони виросли до власників 6 компаній.
У бізнесі Ірина відповідальна за бізнес-процеси.
Хоча вони з чоловіком і розлучились, проте залишаються надійними партнерами.
Олена Гудкова
“Благодійність, як бізнес”, — так можна охарактеризувати роботу Олени.
Досвід в івент-індустрії допоміг в 2014 році відкрити свою першу барахолку.
Тоді з неї виручила 110 000 грн для фонда “Таблеточки”.
Вже за рік Гудкова організувала щомісячний “Кураж базар”.
Фестиваль неодноразово потрапляв в рейтинги must see і став візитівкою культурного життя Києва.
Вікторія Тігіпко
Засновниця і керівна партнерка венчурного фонду TA Ventures.
А ще вона відома, як президентка Одеського міжнародного кінофестивалю.
Венчурний фонд TA Ventures вкладає інвестиції в нові напрямки — блокчейн, метавсесвіт та інтернет нового покоління — Web3.
До речі, Вікторія Тігіпко у інтерв’ю 33 за 3 розповіла, як заробила свій перший мільйон.
Тігіпко вважає своїми головними якостями впевненість, впертість та результативність.
Ірина Данилевська
Якщо хоча б трішки цікавитесь модою, то прізвище Данилевська вам точно відоме.
У 1997 році вона заснувала Тиждень моди в Україні.
А зараз Ірина займається координацією всіх проєктів Тижня моди та комунікацією з дизайнерами та партнерами.
Цього року Український тиждень моди святкує 25-річчя.
Ми вже розповідали, що Юлія Зорій та Олександра Кучеренко вийшли на подіум Ukrainian Fashion Week 2022 у ролі моделей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як відкрити власну справу з нуля.
Фото: borodina, viktoriya_tigipko,gudkova_alyona