Жіноча справа. ТОП-5 найуспішніших українських бізнес-вумен

Успішні українки в бізнесі.

Бізнес має суворі правила гри та вимагає від власників іноді робити неможливе.

У ньому залишаються лише терплячі та працелюбні, а ледарів він відсіює.

Ці критерії однакові для всіх

Тож Ранок у Великому місті вирішив розповісти про українських бізнес-леді, які досягли неймовірних висот у цій справі.

Топ-5 найуспішніших українських бізнес-вумен

Лера Бородіна

Засновниця сервісу оренди суконь Oh My Look!, салонів краси G.Bar, магазину подарунків Lavla, освітнього проекту Big Plans Club та шоу-руму корейських брендів So DoDo.

Мережа салонів краси вийшла за межі України і послугами “крихіток G” користуються у 10 країнах світу.

Крім того, Лера ще встигає виховувати двох доньок, читати книги та подорожувати.

А своїм насиченим життям вона ділиться з підписниками в Інстаграмі.

Там за нею слідкує більше 300 тисяч фоловерів.

Ірина Горова

Продюсерка, бізнесвумен, співвласниця групи компаній “MOZGI GROUP”.

До шоу-бізу Ірина потрапила не одразу.

До цього вона працювала у банку, але змінила напрямок, щоб допомогти тодішньому чоловіку Олексію Потапенко.

Відтак, з маленького дуету “Потап і Настя” вони виросли до власників 6 компаній.

У бізнесі Ірина відповідальна за бізнес-процеси.

Хоча вони з чоловіком і розлучились, проте залишаються надійними партнерами.

Олена Гудкова

“Благодійність, як бізнес”, — так можна охарактеризувати роботу Олени.

Досвід в івент-індустрії допоміг в 2014 році відкрити свою першу барахолку.

Тоді з неї виручила 110 000 грн для фонда “Таблеточки”.

Вже за рік Гудкова організувала щомісячний “Кураж базар”.

Фестиваль неодноразово потрапляв в рейтинги must see і став візитівкою культурного життя Києва.

Вікторія Тігіпко

Засновниця і керівна партнерка венчурного фонду TA Ventures.

А ще вона відома, як президентка Одеського міжнародного кінофестивалю.

Венчурний фонд TA Ventures вкладає інвестиції в нові напрямки — блокчейн, метавсесвіт та інтернет нового покоління — Web3.

До речі, Вікторія Тігіпко у інтерв’ю 33 за 3 розповіла, як заробила свій перший мільйон.

Тігіпко вважає своїми головними якостями впевненість, впертість та результативність.

Ірина Данилевська

Якщо хоча б трішки цікавитесь модою, то прізвище Данилевська вам точно відоме.

У 1997 році вона заснувала Тиждень моди в Україні.

А зараз Ірина займається координацією всіх проєктів Тижня моди та комунікацією з дизайнерами та партнерами.

Цього року Український тиждень моди святкує 25-річчя.

Фото: borodina, viktoriya_tigipko,gudkova_alyona

Дарина Сіраш

