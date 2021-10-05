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ICTV Ранок 05.10.2021 16:18
05.10.2021 16:18
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Улюблені книги знаменитостей: що радять почитати зірки та бізнесмени

Улюблені книги знаменитостей: що радять почитати зірки та бізнесмени

Що читають відомі люди? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе список книг, які вплинули на свідомість багатих і знаменитих, змінили їх світогляд та дали поштовх для їхнього успіху.

Гадаємо, що він стане тобі у нагоді.

Які книги читають знаменитості – список

Настя Каменських, співачка

  • Юваль Ной Харари – Sapiens. Коротка історія людства;
  • Кріс Андерсон – Успішні виступи на TED;
  • Реймонд Курцвейл і Террі Гроссман – Transcend: Дев’ять кроків на шляху до вічного життя;

Ілон Маск, винахідник

  • Нік Бострем – Штучний інтелект. Етапи. Загрози. Стратегії;
  • Уолтер Айзексон – Ейнштейн. Його життя і його Всесвіт;
  • Дж. Р. Р. Толкін – Володар перснів.
Також по темі: Топ книг для саморозвитку: що треба прочитати кожному Топ книжок, від яких неможливо відірватися Цікаві факти про книгу: чому в Середньовіччі її приковували ланцюгами

Джоан Роулінг, письменниця

  • Вільям Шекспір – Макбет;
  • Л. М. Олкотт– Маленькі жінки;
  • Гомер – Іліада;

Опра Уінфрі, телеведуча

  • Харпер Лі – Вбити пересмішника;
  • Екгарт Толле – Сила моменту зараз;
  • Дон Мігель Руїс – Чотири угоди. Книга толтекської мудрості;

Monatik, співак

  • Рен Альф – Фанкі-ідеї. Створення інновацій поза зоною комфорту;
  • Остін Клеон – Кради, як митець;
  • Гарік Корогодський – Як витратити мільйон, якого немає, та інші історії єврейського хлопчика;

книга фото

Уоррен Баффет, інвестор

  • Бенджамін Грехем – Розумний інвестор;
  • Тімоті Гайтнер – Стрес-тест;
  • Джон Брукс – Бізнес-пригоди. 12 класичних історій Уолл-стріт;

Юрій Дудь, блогер

  • Річард Бренсон – Втрачаючи невинність;
  • Даніель Дефо – Робінзон Крузо;
  • Сергій Довлатов – Компроміс;

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що почитати на вихідних.

Фото: Pixabay

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Теги: Ілон Маск, Джоан Роулинг, зірки, книги, Монатік, Настя Каменських
05.10.2021 16:18



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