Як Вікторія Тігіпко заробила свій перший мільйон? Ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“На 6 з 10”, — так українська підприємиця та голова Наглядової ради Української кіноакадемії Вікторія Тігіпко оцінила якість українського кінематографу.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Тігіпко вже 12 років є організатором Одеського міжнародного кінофестивалю, вона каже — за цей час змінилося немало:

Підприємиця вірить — Оскар не за горами, варто почекати ще кілька років.

До своїх трьох найголовніших рис характеру Вікторія Тігіпко відносить впевненість, впертість та результативність, і додає — успішну жінку визначає її реалізованість.

На запитання ведучої, як заробила свій перший мільйон, жінка відповіла так:

Через 10 років бізнесвумен бачить себе на тому ж місці, але з більшими цифрами — проєктів, людей.

Проте головна місія її життя — це розкривати таланти…

На що жінка витратила найбільшу в житті суму?

Що складніше — бути дружиною мільярдера чи бізнесвумен?

Чого її навчив шлюб з екс-чоловіком Сергієм Тігіпком?

На що в Україні хотіла би вплинути найбільше?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: viktoriya_tigipko

