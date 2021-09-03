Як Вікторія Тігіпко заробила свій перший мільйон? Ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“На 6 з 10”, — так українська підприємиця та голова Наглядової ради Української кіноакадемії Вікторія Тігіпко оцінила якість українського кінематографу.
Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
Тігіпко вже 12 років є організатором Одеського міжнародного кінофестивалю, вона каже — за цей час змінилося немало:
Щороку з’являється все більше класних картин. Я пишаюся тим, що ми зробили фокус на українське кіно.
Підприємиця вірить — Оскар не за горами, варто почекати ще кілька років.Також по темі: Коли прийде кінець "епохи бідності"? Ексклюзивне інтерв'ю міністерки соцполітики | 33 за 3 Що може змусити Євгена Сморигіна піти з Дизель Шоу – ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3 Аліна Гросу про найдорожчий кліп, перший шлюб та "маленьку бджілку" — інтерв'ю | 33 за 3
До своїх трьох найголовніших рис характеру Вікторія Тігіпко відносить впевненість, впертість та результативність, і додає — успішну жінку визначає її реалізованість.
На запитання ведучої, як заробила свій перший мільйон, жінка відповіла так:
Працюючи зранку до ночі з крутими інфраструктурними об’єктами і представляючи в Україні світові бренди.
Через 10 років бізнесвумен бачить себе на тому ж місці, але з більшими цифрами — проєктів, людей.
Проте головна місія її життя — це розкривати таланти…
На що жінка витратила найбільшу в житті суму?
Що складніше — бути дружиною мільярдера чи бізнесвумен?
Чого її навчив шлюб з екс-чоловіком Сергієм Тігіпком?
На що в Україні хотіла би вплинути найбільше?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагдаємо, раніше у рубриці 33 за 3 дала інтерв’ю Ульона Пчьолкіна.
Фото: viktoriya_tigipko