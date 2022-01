Як відкрити власну справу з нуля – поради від відомих українських бізнесменів

Власний бізнес – це можливість не залежати від інших та жити за своїми правилами.

Проте ризикнути та зробити крок назустріч мрії – це справа не з легких.

Як не опустити руки на шляху до власної справи?

З чого починали успішні бізнесмени?

Ранок у Великому Місті знайшов відповіді на всі ці запитання.

94% людей хочуть заробляти більше, а 66% хочуть заробляти вдвічі більше.

Один із варіантів створення заробітку – власний бізнес.

Це – свобода, високий рівень відповідальності, потенційно високий дохід, можливість самостійно керувати своїм часом і ухвалювати рішення, – розповідає на своєму YouTube-каналі бізнесмен Андрій Оністрат.

Бізнес-ринок в Україні розширюється та розвивається кожного дня, тому до відкриття своєї справи треба підходити відповідально.

Насамперед, ти повинен визначитися зі сферою діяльності, в якій відкриватимеш бізнес.

Варто обирати напрям, який відповідає твоїм професійним навикам чи інтересам.

Адже значно легше керувати справою, коли вона стикається з твоїми уподобаннями.

Наявність ідеї, яка тебе мотивує та надихає – перший крок на шляху до створення власного бізнесу.

Але для того, щоб ідея трансформувалася в бізнес-процеси, всю свою енергію слід направити у знання.

Відсутність досвіду у веденні бізнесу – це основна проблема, яка постає перед молодими підприємцями.

Засновник освітньої онлайн-платформи «WayUp» Андрій Гаврилов розповідає:

Я починав з того, що навчився робити сайти. З дитинства мріяв вміти це робити.

Уміння робити сайти допомогло почати заробляти на фрілансі: велика кількість підприємців виходять в інтернет щодня і їм потрібні сайти.

Це дуже прибутковий напрямок для людей, які хочуть бути не прив’язаними до місця, працювати на себе віддалено, за комп’ютером.

Завжди навчайся, дізнавайся про нове, аналізуй бізнес-ринок, набувай досвід.

Бізнес-план – це крок від ідеї до старту справи.

Планування – основа будь-якого бізнесу, адже воно дає можливість збудувати фундамент своєї справи, забезпечити впевненість та розглянути всі можливі похибки і неточності.

Для цього ти можеш скористатися послугами досвідченого фахівця, який, проаналізувавши ефективність твоєї ідеї та її шанси на бізнес-ринку, створить бізнес-план.

На цьому етапі важливо не займатися дрібницями, на кшталт розробки логотипу, пошуку офісу (якщо він потрібен), замовлення візиток тощо.

Швидкий запуск реклами, навіть якщо продукт не готовий, буде правильним способом перевірити інтерес цільової аудиторії. Оскільки я спеціалізуюся на онлайн-бізнесі, можу сказати, що тестувати гіпотези в інтернеті дуже просто і вигідно, – Андрій Гаврилов.

Немає готового продукту?

Створи сторінку з онлайн-опитуванням в дусі: «Вам було б цікаво скористатися такою послугою за такою ціною? Якщо так, залиште свій E-mail і ми з вами зв’яжемося, коли закінчимо розробку».

На цю сторінку ми запускаємо рекламу і отримуємо чесну відповідь аудиторії з мінімальною похибкою.

Бюджет в 3000 грн. і тиждень реклами, скажімо, в Google Ads, допоможе зрозуміти реальний інтерес.

За словами Гаврилова, універсального рецепту для старту бізнесу в усіх нішах немає, але це приблизний шлях для багатьох ніш.

Зазвичай, у молодого підприємця немає нічого, крім ідеї та плану для її втілення в життя.

Основне питання, якому варто приділити увагу при організації своєї справи – це стартовий капітал.

Адже для втілення ідеї потрібні кошти.

Де їх знайти?

Є кілька варіантів:

Власний бізнес – це завжди ризик.

Практично всі підприємці відчувають страх перед невдачею, високим рівнем відповідальності та конкуренцією.

Тому твоя віра у власну справу, сміливість та цілеспрямованість повинні бути більшими за твій страх.

Постав собі ціль, яка буде мотивувати тебе та не дозволить опустити руки.

Ще одна складність – команда.

Поодинці далеко не заїдеш, і спочатку доводиться «тягнути» занадто багато процесів на собі.

А це може негативно вплинути на твоє життя, тому варто почати делегувати справи тоді, коли починаєш «захлинатися» і відчуваєш, що тобі потрібен особистий помічник, – Андрій Гаврилов.

Саме завдяки особистому помічнику у багатьох починає формуватися довіра до людей в робочому середовищі.

Конкуренція – справа неминуча.

І її також можна назвати перешкодою, з якою стикаються практично всі, стартуючи свій бізнес.

До речі, Андрій написав книгу «Справа життя», у якій виклав досвід у створенні власного бізнесу та дав корисні поради для молодих підприємців.

У багатьох занадто обмежене уявлення про ринки, коли здається, що конкуренти відбирають клієнтів.

Також по темі: Топ-5 фільмів про бізнес. Стрічки, які надихають відкрити власну справу Погляньте на бізнеси з високим рівнем конкуренції, наприклад, на кав’ярні.

У вашому місті чи населеному пункті вони є і, найчастіше, у великій кількості.

І, як показує практика, у більшості є прибуток.

Якщо у якихось кав’ярень його немає – це питання до конкретної кав’ярні.

Чому? Тому що завтра на її місці з’явиться нова кав’ярня, якій вдасться заволодіти прибутком за допомогою нового підходу до маркетингу або просто свіжого асортименту, – Андрій Гаврилов.

Словом, місце під сонцем є для кожного нового проекту.

Просто часто проект і його ідея в первісному вигляді можуть слабо підходити під сучасні реалії і потрібно залишатися чуйним до зворотного зв’язку з ринку.

Необхідно трансформувати, покращувати, змінювати.

Це нескінченний і дуже цікавий процес.

Тож ніколи не зупиняйтеся на шляху до своєї мети.

Дій і у тебе все вийде!

Нагадаємо, що раніше Ранок у Великому Місті розповідав про 5 бізнес-ідей з мінімальним стартовим капіталом.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.