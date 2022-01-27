Як відкрити власну справу з нуля – поради від відомих українських бізнесменів

Власний бізнес – це можливість не залежати від інших та жити за своїми правилами.
Проте ризикнути та зробити крок назустріч мрії – це справа не з легких.
Як не опустити руки на шляху до власної справи?
З чого починали успішні бізнесмени?
Ранок у Великому Місті знайшов відповіді на всі ці запитання.
Як відкрити власну справу з нуля
Власний бізнес – з чого почати
94% людей хочуть заробляти більше, а 66% хочуть заробляти вдвічі більше.
Один із варіантів створення заробітку – власний бізнес.
Це – свобода, високий рівень відповідальності, потенційно високий дохід, можливість самостійно керувати своїм часом і ухвалювати рішення, – розповідає на своєму YouTube-каналі бізнесмен Андрій Оністрат.
Бізнес-ринок в Україні розширюється та розвивається кожного дня, тому до відкриття своєї справи треба підходити відповідально.
Насамперед, ти повинен визначитися зі сферою діяльності, в якій відкриватимеш бізнес.
Варто обирати напрям, який відповідає твоїм професійним навикам чи інтересам.
Адже значно легше керувати справою, коли вона стикається з твоїми уподобаннями.
У 2020 році один із найперспективних напрямків створення бізнесу – онлайн-продажі. Він потребує менших витрат, адже вам не потрібно орендувати приміщення, займатися ремонтом, шукати людей та вирішувати купу операційних проблем, – радить Андрій Оністрат.
Бізнес-ідея
Наявність ідеї, яка тебе мотивує та надихає – перший крок на шляху до створення власного бізнесу.
Але для того, щоб ідея трансформувалася в бізнес-процеси, всю свою енергію слід направити у знання.
Якщо є ідея, але немає розуміння – треба йти вчитись. Це можуть бути короткі курси або можна найнятися працювати в сферу, в якій плануєте робити бізнес. Наприклад, працевлаштуватися в кафе, якщо хочете відкрити своє. Я починав в ресторанній справі з того, що сам навчився добре готувати, – радить український ресторатор Дмитро Борисов.
Відсутність досвіду у веденні бізнесу – це основна проблема, яка постає перед молодими підприємцями.
Засновник освітньої онлайн-платформи «WayUp» Андрій Гаврилов розповідає:
Я починав з того, що навчився робити сайти. З дитинства мріяв вміти це робити.
Уміння робити сайти допомогло почати заробляти на фрілансі: велика кількість підприємців виходять в інтернет щодня і їм потрібні сайти.
Це дуже прибутковий напрямок для людей, які хочуть бути не прив’язаними до місця, працювати на себе віддалено, за комп’ютером.
Завжди навчайся, дізнавайся про нове, аналізуй бізнес-ринок, набувай досвід.
У моїй ніші онлайн-навчання, важливо володіти інструментами інтернет-маркетингу, вміти вибудовувати аналітику і не боятися діяти. Все це, як і багато інших підприємців, я освоював з нуля і паралельно з тим, як тестував гіпотези і вибудовував проект, – Андрій Гаврилов.
Як створити бізнес-план
Бізнес-план – це крок від ідеї до старту справи.
Планування – основа будь-якого бізнесу, адже воно дає можливість збудувати фундамент своєї справи, забезпечити впевненість та розглянути всі можливі похибки і неточності.
Для цього ти можеш скористатися послугами досвідченого фахівця, який, проаналізувавши ефективність твоєї ідеї та її шанси на бізнес-ринку, створить бізнес-план.
На цьому етапі важливо не займатися дрібницями, на кшталт розробки логотипу, пошуку офісу (якщо він потрібен), замовлення візиток тощо.
Головне, на чому варто зосередити увагу – тестування бізнес-моделі (ідеї). Необхідно якомога швидше протестувати, наскільки ваша ідея дійсно вартісна в реальних умовах, – Андрій Гаврилов.
Запуск реклами
Швидкий запуск реклами, навіть якщо продукт не готовий, буде правильним способом перевірити інтерес цільової аудиторії. Оскільки я спеціалізуюся на онлайн-бізнесі, можу сказати, що тестувати гіпотези в інтернеті дуже просто і вигідно, – Андрій Гаврилов.
Немає готового продукту?
Створи сторінку з онлайн-опитуванням в дусі: «Вам було б цікаво скористатися такою послугою за такою ціною? Якщо так, залиште свій E-mail і ми з вами зв’яжемося, коли закінчимо розробку».
На цю сторінку ми запускаємо рекламу і отримуємо чесну відповідь аудиторії з мінімальною похибкою.
Бюджет в 3000 грн. і тиждень реклами, скажімо, в Google Ads, допоможе зрозуміти реальний інтерес.
За словами Гаврилова, універсального рецепту для старту бізнесу в усіх нішах немає, але це приблизний шлях для багатьох ніш.
Успішний старт: де взяти кошти на розвиток бізнесу
Зазвичай, у молодого підприємця немає нічого, крім ідеї та плану для її втілення в життя.
Основне питання, якому варто приділити увагу при організації своєї справи – це стартовий капітал.
Адже для втілення ідеї потрібні кошти.
Де їх знайти?
Є кілька варіантів:
- Накопичити самостійно
- Продати рухоме чи нерухоме майно
- Взяти в борг у знайомих
- Знайти інвестора
- Взяти кредит в банку
Я не прихильник інвесторських і кредитних коштів. Є ніші, в яких для старту потрібні величезні гроші, і в них такий підхід був би виправданий. Але для більшості, у “століття онлайн”, існує можливість мінімізувати витрати. Мені здається, оптимальний шлях – це стартувати зі своїми грошима, – радить нам Андрій Гаврилов.
«Підводні камені» в управлінні власною справою
Власний бізнес – це завжди ризик.
Практично всі підприємці відчувають страх перед невдачею, високим рівнем відповідальності та конкуренцією.
Тому твоя віра у власну справу, сміливість та цілеспрямованість повинні бути більшими за твій страх.
Постав собі ціль, яка буде мотивувати тебе та не дозволить опустити руки.
На моєму шляху траплялися всі можливі перешкоди: невіра оточення та близьких, відсутність грошей та борги, зрада. Але я ніколи не здавався та завжди рухався до своєї цілі, – розповідає нам Дмитро Борисов.
Ще одна складність – команда.
Поодинці далеко не заїдеш, і спочатку доводиться «тягнути» занадто багато процесів на собі.
А це може негативно вплинути на твоє життя, тому варто почати делегувати справи тоді, коли починаєш «захлинатися» і відчуваєш, що тобі потрібен особистий помічник, – Андрій Гаврилов.
Саме завдяки особистому помічнику у багатьох починає формуватися довіра до людей в робочому середовищі.
Як впоратися з високим рівнем конкуренції та відповідальності
Конкуренція – справа неминуча.
І її також можна назвати перешкодою, з якою стикаються практично всі, стартуючи свій бізнес.
Моя порада на перший рік роботи вашого проекту: не звертати жодної уваги на конкурентів, тому що всі вони з ймовірністю 99% крутіші вас. Поки що. Навіщо дивитися у їхній бік і відволікатися, якщо можна сфокусуватися на головному? А головним для молодого стартапу є прибуток. Все інше вторинне. Навчіться отримувати прибуток якомога раніше, – Андрій Гаврилов.
До речі, Андрій написав книгу «Справа життя», у якій виклав досвід у створенні власного бізнесу та дав корисні поради для молодих підприємців.
У багатьох занадто обмежене уявлення про ринки, коли здається, що конкуренти відбирають клієнтів.
Також по темі: Топ-5 фільмів про бізнес. Стрічки, які надихають відкрити власну справу Погляньте на бізнеси з високим рівнем конкуренції, наприклад, на кав’ярні.
У вашому місті чи населеному пункті вони є і, найчастіше, у великій кількості.
І, як показує практика, у більшості є прибуток.
Якщо у якихось кав’ярень його немає – це питання до конкретної кав’ярні.
Чому? Тому що завтра на її місці з’явиться нова кав’ярня, якій вдасться заволодіти прибутком за допомогою нового підходу до маркетингу або просто свіжого асортименту, – Андрій Гаврилов.
Словом, місце під сонцем є для кожного нового проекту.
Просто часто проект і його ідея в первісному вигляді можуть слабо підходити під сучасні реалії і потрібно залишатися чуйним до зворотного зв’язку з ринку.
Необхідно трансформувати, покращувати, змінювати.
Це нескінченний і дуже цікавий процес.
Відповідальність – це індикатор вашого прогресу в житті. Чим її більше і чим більше вона релевантна твоїм внутрішнім запитам – тим ти сильніший (-а) як особистість. Тому, відповідаючи на питання: «як впоратися з високим рівнем відповідальності?», варто сказати, що з нею не потрібно справлятися. Це наслідок прийнятого рішення бути підприємцем, – Андрій Гаврилов.
Тож ніколи не зупиняйтеся на шляху до своєї мети.
Дій і у тебе все вийде!
Нагадаємо, що раніше Ранок у Великому Місті розповідав про 5 бізнес-ідей з мінімальним стартовим капіталом.
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