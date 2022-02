Культовий фільм “Втеча із Шоушенка”. Чому стрічка провалилася у прокаті та не отримала Оскар?

Фільм «Втеча з Шоушенка» називають одним з найкращих в історії кіно.

Попри це стрічка не отримала жодного Оскара і була на межі касового провалу.

Чому?

Нуль, рівно нуль доларів і нуль центів отримав Стівен Кінг за екранізацією одного з найвідоміших своїх творів “Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка”.

В 1987 році до письменника з пропозицією викупити права на екранізацію звернувся, як то кажуть ще “зелений”, режисер Френк Дарабонт, в нього був чек аж на 5 тисяч доларів.

Кінга, як не дивно, така ціна влаштувала, до того ж свій інший твір він продав Френку ж на 4 999 доларів дешевше, тобто усього лише за 1 долар.

Той чек на 5 тисяч Стівен вирішив чомусь поставити в рамку.

Через роки цю рамку з чеком він відправив назад Френку Дарабонту зі словами:

Як ми вже раніше сказали, в оригіналі твір називається “Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка”, але у фільмі першу частину назви прибрали.

Чому? На це теж є цікава історія.

Ріта Гейворт – це знаменита голлівудська акторка 40-х років.

У фільмі вона згадується буквально декілька разів, спочатку в’язні дивляться фільм з нею, а потім її фотографію головний герой вішає у себе в камері.

Вони табунами відправляли своїх агентів до режисера та сценариста, за сумісництвом, Френка Дарабонта, вирішивши, що майбутній проект – це історія про акторку Гейворт.

Кажуть, ці агенти не соромлячись і дивлячись в очі режисеру, говорили, що сценарій — найкраще, що вони читали і акторки, яких вони представляють ідеально впораються з роллю Ріти, а цієї ролі нагадаємо в природі не було.

Врешті творцям фільму набридли агенти, їхні байки і взагалі це непорозуміння, тому Ріту Гейворт з назви прибрали.

З бюджетом в 25 млн доларів, стрічка зібрала лише 16 млн в 1994 році, тобто навіть не окупилася.

Причин провалу декілька.

Втім 7 номінацій на Оскар, до речі в жодній фільм так і не став лауреатом, змінили ситуацію.

В 1995 стрічку знову випустили в прокат і вже з другої спроби люди повалили, перевипуск приніс стрічці ще 57 млн доларів.

До речі, за продажами відеокасет та дисків, стрічка “Втеча з Шоушенка” стала однією з найпопулярніших.

Чому Морган Фріман прийшов на знімальний майданчик з перебинтованою рукою?

Як історію фільму в’язні намагались втілити в життя?

Фото: IMBd

