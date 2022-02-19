Культовий фільм “Втеча із Шоушенка”. Чому стрічка провалилася у прокаті та не отримала Оскар?

Фільм «Втеча з Шоушенка» називають одним з найкращих в історії кіно.
Попри це стрічка не отримала жодного Оскара і була на межі касового провалу.
Чому?
Історія створення фільму
Нуль, рівно нуль доларів і нуль центів отримав Стівен Кінг за екранізацією одного з найвідоміших своїх творів “Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка”.
В 1987 році до письменника з пропозицією викупити права на екранізацію звернувся, як то кажуть ще “зелений”, режисер Френк Дарабонт, в нього був чек аж на 5 тисяч доларів.
Кінга, як не дивно, така ціна влаштувала, до того ж свій інший твір він продав Френку ж на 4 999 доларів дешевше, тобто усього лише за 1 долар.
Той чек на 5 тисяч Стівен вирішив чомусь поставити в рамку.
Через роки цю рамку з чеком він відправив назад Френку Дарабонту зі словами:
— На випадок, якщо вам коли-небудь знадобляться гроші під заставу. З любов’ю, Стів.
Перший варіант назви
Як ми вже раніше сказали, в оригіналі твір називається “Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка”, але у фільмі першу частину назви прибрали.
Чому? На це теж є цікава історія.
Ріта Гейворт – це знаменита голлівудська акторка 40-х років.
У фільмі вона згадується буквально декілька разів, спочатку в’язні дивляться фільм з нею, а потім її фотографію головний герой вішає у себе в камері.
Втім багато акторок та моделей 90-х років цього не знали.
Вони табунами відправляли своїх агентів до режисера та сценариста, за сумісництвом, Френка Дарабонта, вирішивши, що майбутній проект – це історія про акторку Гейворт.
Кажуть, ці агенти не соромлячись і дивлячись в очі режисеру, говорили, що сценарій — найкраще, що вони читали і акторки, яких вони представляють ідеально впораються з роллю Ріти, а цієї ролі нагадаємо в природі не було.
Врешті творцям фільму набридли агенти, їхні байки і взагалі це непорозуміння, тому Ріту Гейворт з назви прибрали.
Касові збори
З бюджетом в 25 млн доларів, стрічка зібрала лише 16 млн в 1994 році, тобто навіть не окупилася.
Причин провалу декілька.
Однією з головних вважають, те що фільм не витримав конкуренції з “Кримінальним чтивом” та “Форестом Гампом”, які виходили одночасно з ним.
Втім 7 номінацій на Оскар, до речі в жодній фільм так і не став лауреатом, змінили ситуацію.
В 1995 стрічку знову випустили в прокат і вже з другої спроби люди повалили, перевипуск приніс стрічці ще 57 млн доларів.
До речі, за продажами відеокасет та дисків, стрічка “Втеча з Шоушенка” стала однією з найпопулярніших.Також по темі: За що фанати розкритикували Кіану Рівза у фільмі Константин: Володар темряви Де знімалися культові фільми Тарантіно "Інферно" з Томом Хенксом: де проходили зйомки культового фільму
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Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про фільм Назад у майбутнє.
Фото: IMBd