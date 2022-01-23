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Video: За що фанати розкритикували Кіану Рівза у фільмі Константин: Володар темряви

Цікаві факти про фільм Костянтин: Володар темряви. Не пропустіть на телеканалі ICTV вже цієї неділі о 23:05 вийде “Константин: Володар Темряви”. Кіану Рівза називають одним з улюблених акторів сучасності. Якщо він грає у фільмі, то ця стрічка приречена на успіх. Однак, коли фанати коміксів про Джона Константина дізналися, що саме Кіану виконає головну роль в екранізації, їхньому розчаруванню та обуренню не було меж. [read_more_news] Чим людям не вгодив актор? Як до цієї історії причетний співак Стінг? Дивіться в сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знімали фільм Термінатор. Фото: IMBd

За що фанати розкритикували Кіану Рівза у фільмі Константин: Володар темряви
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Цікаві факти про фільм Костянтин: Володар темряви.

Не пропустіть на телеканалі ICTV вже цієї неділі о 23:05 вийде “Константин: Володар Темряви”.

Кіану Рівза називають одним з улюблених акторів сучасності.

Якщо він грає у фільмі, то ця стрічка приречена на успіх.

Однак, коли фанати коміксів про Джона Константина дізналися, що саме Кіану виконає головну роль в екранізації, їхньому розчаруванню та обуренню не було меж.

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Чим людям не вгодив актор?

Як до цієї історії причетний співак Стінг?

Дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знімали фільм Термінатор.

Фото: IMBd

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ICTV / Ранок / За що фанати розкритикували Кіану Рівза у фільмі Константин: Володар темряви / 23.01.2022 15:00
23.01.2022 15:00

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