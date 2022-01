За що фанати розкритикували Кіану Рівза у фільмі Константин: Володар темряви

Цікаві факти про фільм Костянтин: Володар темряви.

Не пропустіть на телеканалі ICTV вже цієї неділі о 23:05 вийде “Константин: Володар Темряви”.

Кіану Рівза називають одним з улюблених акторів сучасності.

Якщо він грає у фільмі, то ця стрічка приречена на успіх.

Однак, коли фанати коміксів про Джона Константина дізналися, що саме Кіану виконає головну роль в екранізації, їхньому розчаруванню та обуренню не було меж.

Чим людям не вгодив актор?

Як до цієї історії причетний співак Стінг?

Дивіться в сюжеті.

Фото: IMBd

