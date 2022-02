“Інферно” з Томом Хенксом: де проходили зйомки культового фільму

Бестселер Дена Брауна, талант режисера Рона Говарда і акторська майстерність Тома Хенкса зробили неймовірно популярним трилер “Інферно”.

Цей фільм можна сміливо назвати путівником містами Європи.

Легендарна картина пекла Ботічеллі у стрічці “Інферно” стала ключем до всіх пригод героя.

Флоренція, Венеція, Будапешт, Стамбул — це задля зйомок однієї частини франшизи.

Понад 70% локацій — реальні.

Де саме знімали найяскравіші сцени «Інферно»?

Дивимося у сюжеті.

Фото: IMBd

