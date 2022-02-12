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Video: “Інферно” з Томом Хенксом: де проходили зйомки культового фільму

Бестселер Дена Брауна, талант режисера Рона Говарда і акторська майстерність Тома Хенкса зробили неймовірно популярним трилер "Інферно". Цей фільм можна сміливо назвати путівником містами Європи. Легендарна картина пекла Ботічеллі у стрічці "Інферно" стала ключем до всіх пригод героя. Флоренція, Венеція, Будапешт, Стамбул — це задля зйомок однієї частини франшизи. Понад 70% локацій — реальні. [read_more_news] Де саме знімали найяскравіші сцени «Інферно»? Дивимося у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про фільм Примарний вершник. Фото: IMBd

“Інферно” з Томом Хенксом: де проходили зйомки культового фільму
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Бестселер Дена Брауна, талант режисера Рона Говарда і акторська майстерність Тома Хенкса зробили неймовірно популярним трилер “Інферно”.

Цей фільм можна сміливо назвати путівником містами Європи.

Легендарна картина пекла Ботічеллі у стрічці “Інферно” стала ключем до всіх пригод героя.

Флоренція, Венеція, Будапешт, Стамбул — це задля зйомок однієї частини франшизи.

Понад 70% локацій — реальні.

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Де саме знімали найяскравіші сцени «Інферно»?

Дивимося у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про фільм Примарний вершник.

Фото: IMBd

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ICTV / Ранок / “Інферно” з Томом Хенксом: де проходили зйомки культового фільму / 12.02.2022 16:30
12.02.2022 16:30

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