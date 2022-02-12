Video: “Інферно” з Томом Хенксом: де проходили зйомки культового фільму
Бестселер Дена Брауна, талант режисера Рона Говарда і акторська майстерність Тома Хенкса зробили неймовірно популярним трилер "Інферно".
Цей фільм можна сміливо назвати путівником містами Європи.
Легендарна картина пекла Ботічеллі у стрічці "Інферно" стала ключем до всіх пригод героя.
Флоренція, Венеція, Будапешт, Стамбул — це задля зйомок однієї частини франшизи.
Понад 70% локацій — реальні.
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Де саме знімали найяскравіші сцени «Інферно»?
Дивимося у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про фільм Примарний вершник.
Фото: IMBd
“Інферно” з Томом Хенксом: де проходили зйомки культового фільму