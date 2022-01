Де знімалися культові фільми Тарантіно

Непослідовне оповідання історії, довгі діалоги, пояснювальні титри – усе це описує характер фільмів Тарантіно. Отож, ходімо в атмосферу цих кіносвітів, а точніше, на локації зйомок кінокартин!

Квентін майстерно втілював своє неповторне бачення дійсності в екранізованих історіях, і “Кримінальне чтиво” не стало виключенням.

Назву фільм отримав через любов автора до злочинних історій Лос-Анджелесу, популярних у середині ХХ-го століття.

Зйомки проходили ще в 1993-му році, тож багатьох фанатів може розчарувати той факт, що більшості локацій уже не існує.

До речі, той самий бар “Джек ребіт слімс”, у який прийшли герої Уми Турман та Джона Траволти, насправді був декорацією всередині виробничого закладу.

Після прем’єри багато туристів шукали це місце, щоб випити молочний коктейль, але на жаль, це неможливо.

Де насправді знімали “Убити Білла”?

