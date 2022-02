Назад у майбутнє: який вигляд сьогодны мають локації з культового фільму

Фільм «Назад у майбутнє» у 1985 став найкасовішою стрічкою року й досі не втрачає своєї популярності.

Події стрічки розгортаються у вигаданому американському містечку Хілл-Веллі в Каліфорнії.

Якщо ж насправді хочете прогулятися містом трилогії – рушайте в Лос-Анджелес, усе знімали саме там.

Проте будьте обачними, у мережі попереджають, що більшість будинків з фільму – це приватна власність.

Не варто зайвий раз турбувати людей.

Хочете дізнатися більше подробиць про конкретні локації? Зараз розкажемо!

Перша локація, з якої починаються пригоди Марті Макфлая – паркінг біля торговельного центру.

Саме на ньому зустрілися головні герої, аби вчений Док Браун презентував свою роботу життя – машину часу DeLorean.

На паркінгу і провели перший експеримент: розігнали автівку на 88 миль і надіслали песика Енштейна на хвилину в майбутнє.

Навіть ліхтарі досі стоять на своїх місцях.

До речі, до річниці першого фільму торговий центр встановив на своїй стоянці копію DeLorean і вантажівку Дока Брауна.

Наступна зупинка – державний історичний парк Рейлтаун.

Саме там Док і Марті розганяють DeLorean за допомогою паротяга, щоб повернутися у свій час.

Ця сцена була небезпечною, адже ніхто не давав гарантію, що потяг не зсуне з рейок машину часу з Марті за кермом.

Тому знімали навпаки – потяг тягнув за собою машину, а у монтажі зробили перемотку.

Хоч і кілька разів Рейлтауну загрожувало закриття через втрату пасажирських перевезень і скорочення вантажних, але компанія знайшла вихід і протягом десятиліть забезпечувала Голлівуду локації для фільмування.

А пам’ятаєте дивовижний триповерховий будинок Дока Брауна у 1955 році?

Так от, це Gamble House 1908 року.

Будинок знаходиться в Пасадені й уважається однією з найбільших архітектурних пам’яток на західному узбережжі.

Сьогодні будинком управляє школа архітектури університету Південної Каліфорнії й функціонує будівля, як музей.

Квитки на екскурсію доступні онлайн.

У якому взутті не можна заходити до Гамбл Хаусу?

Скільки ще фільмів зняли в парку Рейлтаун?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Фото: IMDb

