Суперфуд №1? Чим корисне насіння чіа

На сьогодні шаленої популярності набирає насіння чіа, яке родом із Мексики. Більшість стверджує, що воно дуже корисне для здоров’я. Чи справді це так? Ранок у Великому Місті вирішив розібратися. Усе найцікавіше – тебе чекає нижче у матеріалі.

Виявляється, насіння чіа містить калій, кальцій, залізо, Омега-3, білок, клітковину, магній, фосфор, антиоксиданти та мінерали. Усе в сумі несе неймовірну користь нашому організму.

Особливість насіння в тому, що його можна вживати навіть вагітним. Ба більше, просто необхідно. Адже у цікавому стані жіночий організм як ніколи потребує підкріплення.

Насіння чіа:

Часто насіння чіа додають до готових страв. Оскільки воно не має яскравого запаху, то не зіпсує їжу.

Також чіа можна додавати до смузі, різних напоїв, робити десерти з ягодами, але перед тим варто замочити їх на 30-50 хвилин, щоб вони стали желеподібними.

Ось так, тепер ти знаєш, що насіння чіа справді дуже корисне для здоров’я. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

Головне фото: Pixabay

