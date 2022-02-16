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ICTV Ранок 16.02.2022 17:01
16.02.2022 17:01
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Суперфуд №1? Чим корисне насіння чіа

Суперфуд №1? Чим корисне насіння чіа

На сьогодні шаленої популярності набирає насіння чіа, яке родом із Мексики. Більшість стверджує, що воно дуже корисне для здоров’я. Чи справді це так? Ранок у Великому Місті вирішив розібратися. Усе найцікавіше – тебе чекає нижче у матеріалі.

Чим корисне насіння чіа

насіння чіа фото

Фото: Pixabay

Виявляється, насіння чіа містить калій, кальцій, залізо, Омега-3, білок, клітковину, магній, фосфор, антиоксиданти та мінерали. Усе в сумі несе неймовірну користь нашому організму.

Особливість насіння в тому, що його можна вживати навіть вагітним. Ба більше, просто необхідно. Адже у цікавому стані жіночий організм як ніколи потребує підкріплення.

Насіння чіа:

  • Контролює апетит;
  • Зміцнює м’язи;
  • Покращує травлення;
  • Нормалізує нервову систему;
  • Підвищує мозкову активність;
  • Зміцнює кістки;
  • Регулює вмість глюкози, що необхідно для діабетиків;
  • Являються профілактикою для серцево-судинної системи;
  • Запобігає передчасному старінню;
  • Очищає організм від токсинів;
  • Прискорює обмін речовин.

Як їсти насіння чіа

десерт із чіа фото

Фото: Unsplash

Достатньо їсти 25 грамів чіа щодня, щоб наситити організм корисними речовинами. Зерна можна споживати як у сирому вигляді, так і в перемеленому.

Часто насіння чіа додають до готових страв. Оскільки воно не має яскравого запаху, то не зіпсує їжу.

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Також чіа можна додавати до смузі, різних напоїв, робити десерти з ягодами, але перед тим варто замочити їх на 30-50 хвилин, щоб вони стали желеподібними.

Ось так, тепер ти знаєш, що насіння чіа справді дуже корисне для здоров’я. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про українські суперфуди.

Головне фото: Pixabay

Алла Гичка

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Теги: Здоров'я, насіння чіа
16.02.2022 17:01



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