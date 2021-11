Український суперфуд: корисні властивості калини

Корисні властивості калини – чому варто їсти ці яскраво-червоні ягоди.

Калина можна сміливо назвати українським суперфудом, і ми зовсім не перебільшимо. Адже кількість корисностей у її складі –вражає.

Вітаміни С, Е, К, А, Р, ефірні олії, пектини, фітонциди, органічні кислоти (фолієва, валеріанова, аскорбінова).

А також ціла низка мікроелементів – кальцій, калій, цинк, йод, марганець тощо.

Ось лиш частина того, що робить калину унікальним продуктом.

Та найцінніший компонент калини – глікозид вібурнін. Саме ця унікальна речовина надає ягоді гіркуватого смаку та робить її справді цілющою.

Незважаючи на те, що калина надзвичайно корисна, декому варто вживати її з обережністю.

Зокрема, вагітним, а також тим, хто має такі проблеми:

Фото: Pixabay

