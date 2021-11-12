Український суперфуд: корисні властивості калини

Корисні властивості калини – чому варто їсти ці яскраво-червоні ягоди.

Калина можна сміливо назвати українським суперфудом, і ми зовсім не перебільшимо. Адже кількість корисностей у її складі –вражає.

Вітаміни С, Е, К, А, Р, ефірні олії, пектини, фітонциди, органічні кислоти (фолієва, валеріанова, аскорбінова).

А також ціла низка мікроелементів – кальцій, калій, цинк, йод, марганець тощо.

Ось лиш частина того, що робить калину унікальним продуктом.

Та найцінніший компонент калини – глікозид вібурнін. Саме ця унікальна речовина надає ягоді гіркуватого смаку та робить її справді цілющою.

Корисні властивості калини

Глікозид вібурнін діє на організм буквально як еліксир здоров’я. Він захищає від діабету, благотворно впливає на серцево-судинну систему, підвищує імунітет та регулює згортання крові.

Калина допомагає при застуді, а також для лікування і профілактики ангіни, бронхіту та різноманітних ЛОР-захворювань.

Чистить кишечник від шлаків, токсинів і солей важких металів, сприяє нормальній роботі ШКТ.

Чинить потужну заспокійливу дію, тому її рекомендують при безсонні, нервових перенапруженнях та депресії.

Корисна при цукровому діабеті. Калина підтримує нормальний рівень глюкози, покращує загальний стан організму та зміцнює імунну систему.

Чудово знімає набряки завдяки вираженій сечогінній дії.

Цю ягоду називають жіночою. Оскільки вона містить фітоестрогени, які допомагають при порушенні гормонального фону, болючих менструаціях, а також зменшують симптоми клімаксу.

Відвар з кори калини в народі вважають природним антибіотиком. Він чинить протизапальну та жарознижувальну дію.

Чим більш гіркі ягоди, тим сильніші їх цілющі властивості

Кому не можна калину – протипоказання

Незважаючи на те, що калина надзвичайно корисна, декому варто вживати її з обережністю.

Зокрема, вагітним, а також тим, хто має такі проблеми:

Надто густа кров

Гастрит та виразка з високою кислотністю

Тромбоз

Понижений артеріальний тиск.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості обліпихи.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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