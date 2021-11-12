Український суперфуд: корисні властивості калини

Корисні властивості калини – чому варто їсти ці яскраво-червоні ягоди.
Калина можна сміливо назвати українським суперфудом, і ми зовсім не перебільшимо. Адже кількість корисностей у її складі –вражає.
Вітаміни С, Е, К, А, Р, ефірні олії, пектини, фітонциди, органічні кислоти (фолієва, валеріанова, аскорбінова).
А також ціла низка мікроелементів – кальцій, калій, цинк, йод, марганець тощо.
Ось лиш частина того, що робить калину унікальним продуктом.
Та найцінніший компонент калини – глікозид вібурнін. Саме ця унікальна речовина надає ягоді гіркуватого смаку та робить її справді цілющою.
Корисні властивості калини
- Глікозид вібурнін діє на організм буквально як еліксир здоров’я. Він захищає від діабету, благотворно впливає на серцево-судинну систему, підвищує імунітет та регулює згортання крові.
- Калина допомагає при застуді, а також для лікування і профілактики ангіни, бронхіту та різноманітних ЛОР-захворювань.
- Чистить кишечник від шлаків, токсинів і солей важких металів, сприяє нормальній роботі ШКТ.
- Чинить потужну заспокійливу дію, тому її рекомендують при безсонні, нервових перенапруженнях та депресії.
- Корисна при цукровому діабеті. Калина підтримує нормальний рівень глюкози, покращує загальний стан організму та зміцнює імунну систему.
- Чудово знімає набряки завдяки вираженій сечогінній дії.
- Цю ягоду називають жіночою. Оскільки вона містить фітоестрогени, які допомагають при порушенні гормонального фону, болючих менструаціях, а також зменшують симптоми клімаксу.
- Відвар з кори калини в народі вважають природним антибіотиком. Він чинить протизапальну та жарознижувальну дію.
Чим більш гіркі ягоди, тим сильніші їх цілющі властивості
Кому не можна калину – протипоказання
Незважаючи на те, що калина надзвичайно корисна, декому варто вживати її з обережністю.
Зокрема, вагітним, а також тим, хто має такі проблеми:
- Надто густа кров
- Гастрит та виразка з високою кислотністю
- Тромбоз
- Понижений артеріальний тиск.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості обліпихи.
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