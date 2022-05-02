Що таке суперфуди: корисні властивості та правила їх вживання

Що треба знати про суперфуди.

Суперфуд — термін відносно новий.

Мова тут зовсім не про інноваційні розробки у сфері продовольства або якісь капсули або порошки, що здатні без шкоди здоров’ю замінити всім звичну їжу.

Це всього лише продукти натурального походження, хоч і “заморського”.

Кожен з цих продуктів — джерело корисних речовин в максимальній їх концентрації, а за умови мінімальної термічної обробки вони несуть в собі приголомшливу цілющу міць.

При цьому, суперфуди вигідно вирізняються серед медичних препаратів та біологічно активних добавок, тим, що вони абсолютно нешкідливі для організму.

Давайте спробуємо і ми розібратися, що таке суперфуд, чи такі корисні ці суперпродукти, і як їх правильно вживати?

Що таке суперфуди

Суперфуди — це рослинні продукти з надвисокою концентрацією білка, вітамінів, антиоксидантів, незамінних кислот і незначною калорійністю.

Не штучно виведені, а давно відомі на нашій планеті та відвіку входять до щоденного раціону народів Тибету та Амазонки.

Суперфуди лише недавно стали відомими та популярними в Західному світі. Звідти ця мода прийшла й в Україну.

Суперфуд: список найкорисніших продуктів і їх аналоги

1. Насіння чіа

Багате на білки, жири, вуглеводи. У складі — 25% клітковини, що є неоціненною користю для системи шлунково-кишкового тракту.

Також це відмінне джерело ліноленових кислот та кальцію.

Прихильники здорового способу життя активно додають чіа до салатів, готують з них кисіль, різні види десертів та пудингів.

На смак насінини злегка нагадують горіх, проти у страві непомітні, а отже, і смак самої страви не змінюють.

У наших широтах замінником їм є насіння льону.

2. Спіруліна

Є водорістю мікроскопічного розміру, колір близький до синьо-зеленого.

По суті, це рослина, яка практично на 80% складається з білка.

Це один з лідерів за вмістом вітамінів групи А і В, вітамінів Е і С, а також: амінокислот, магнію, фосфору, мікроелементів заліза та цинку.

Замінником в Україні запросто може стати шпинат.

3. Хлорелла

Невелика водорість зеленого кольору, за складом та методом впливу на організм схожа зі спіруліною.

Ба навіть краща, бо виводить важкі метали шляхом того, що містить у чотири рази більше хлорофілу.

Її можуть замінити наші петрушка й молодий зелений горошок.

4. Ягоди годжі

За кольором та смаком дуже нагадують всім барбарис чи обліпиху.

Багаті антиоксидантами, жирними кислотами Омега 6/9, мінералами й вітамінами: А, Е, С, В.

Вітчизняні суперфуди на заміну — обліпиха, шипшина.

5. Ягоди асаї

На смак схожі з малиною та ожиною. За складом практично повністю ідентичний ягодам годжі.

На заміну їм можна їсти журавлину, чорницю, чорну смородину.

6. Перуанська мака

Рослина, батьківщина якого — Перу, в основному потрапляє до нас в страви у вигляді порошку.

Це дуже живильний продукт, з великим вмістом вуглеводів, фітоестрогенів, мікро- й макроелементів.

Також це джерело кальцію, амінокислот, заліза, йоду й фосфору, а також вітамінів: А, С, В6.

На заміну їм можна їсти насіння льону чи сою.

7. Кокосова вода

Для виробництва беруться тільки молоді кокоси.

Цей продукт дуже багатий на магній, калій й кальцій.

Напій дає можливість швидко відновити сили после тривалих навантажень фізичного характеру, а також у період после перенесених серйозних захворювань.

Якоюсь мірою її може замінити лимонна вода з додаванням меду.

8. Продукти бджільництва

Мед, пилок, маточне молочко, прополіс — про властивості та користь цих продуктів знають навіть маленькі діти.

Адже нас з дитинства привчали лікуватися молоком з медом.

А після народження дітей й з метою підтримки лактації жінкам показано приймати маточне молочко, здоров’я зубів же зміцнює прополіс, — і це далеко не повний перелік унікальних “медових” продуктів.

На щастя, продукти бджільництва — це якраз прерогатива нашої країни.

9. Кіноа

Це насіння хлібної культури, яке складається з білка й вуглеводів.

При цьому, не можна не відзначити високий вміст кальцію, каротину, фолієвої кислоти, заліза, вітамінів: С, В2 й В1.

Наші гречка та насіння лободи запросто замінять кіноа.

10. Пророслі пагони злакових культур.

Крім високого вмісту мінералів й вітамінів, ці суперфуди багаті на антиоксиданти та клітинні ензими.

Мають очищувальний вплив на всі системи нашого організму.

Йдеться про ячмінь, пшеницю, овес, горох та всіх представників сімейства бобових.

Особливості використання суперфудів у стравах

З огляду на необхідність обережного та обмеженого вживання суперфудів, рекомендується використовувати їх як приправи або добавки до їжі, а не як основні, самостійні страви.

Приклади використання суперфудів:

насіння чіа і льону — прекрасна добавка до хлібобулочних виробів;

яблучний оцет використовується замість майонезу, соусів і масел. В результаті знижується споживання калорій, а смак стає більш вираженим;

кокосове масло — чудова заміна рослинного;

ягоди годжі прекрасно підходять для смузі, коктейлів і йогуртів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про корисні властивості чаю матча.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.