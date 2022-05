Що таке суперфуди: корисні властивості та правила їх вживання

Що треба знати про суперфуди.

Суперфуд — термін відносно новий.

Мова тут зовсім не про інноваційні розробки у сфері продовольства або якісь капсули або порошки, що здатні без шкоди здоров’ю замінити всім звичну їжу.

Це всього лише продукти натурального походження, хоч і “заморського”.

При цьому, суперфуди вигідно вирізняються серед медичних препаратів та біологічно активних добавок, тим, що вони абсолютно нешкідливі для організму.

Давайте спробуємо і ми розібратися, що таке суперфуд, чи такі корисні ці суперпродукти, і як їх правильно вживати?

Суперфуди — це рослинні продукти з надвисокою концентрацією білка, вітамінів, антиоксидантів, незамінних кислот і незначною калорійністю.

Не штучно виведені, а давно відомі на нашій планеті та відвіку входять до щоденного раціону народів Тибету та Амазонки.

Суперфуди лише недавно стали відомими та популярними в Західному світі. Звідти ця мода прийшла й в Україну.

Багате на білки, жири, вуглеводи. У складі — 25% клітковини, що є неоціненною користю для системи шлунково-кишкового тракту.

Також це відмінне джерело ліноленових кислот та кальцію.

Прихильники здорового способу життя активно додають чіа до салатів, готують з них кисіль, різні види десертів та пудингів.

На смак насінини злегка нагадують горіх, проти у страві непомітні, а отже, і смак самої страви не змінюють.

У наших широтах замінником їм є насіння льону.

Є водорістю мікроскопічного розміру, колір близький до синьо-зеленого.

По суті, це рослина, яка практично на 80% складається з білка.

Це один з лідерів за вмістом вітамінів групи А і В, вітамінів Е і С, а також: амінокислот, магнію, фосфору, мікроелементів заліза та цинку.

Замінником в Україні запросто може стати шпинат.

Невелика водорість зеленого кольору, за складом та методом впливу на організм схожа зі спіруліною.

Ба навіть краща, бо виводить важкі метали шляхом того, що містить у чотири рази більше хлорофілу.

Її можуть замінити наші петрушка й молодий зелений горошок.

За кольором та смаком дуже нагадують всім барбарис чи обліпиху.

Багаті антиоксидантами, жирними кислотами Омега 6/9, мінералами й вітамінами: А, Е, С, В.

Вітчизняні суперфуди на заміну — обліпиха, шипшина.

На смак схожі з малиною та ожиною. За складом практично повністю ідентичний ягодам годжі.

На заміну їм можна їсти журавлину, чорницю, чорну смородину.

Рослина, батьківщина якого — Перу, в основному потрапляє до нас в страви у вигляді порошку.

Це дуже живильний продукт, з великим вмістом вуглеводів, фітоестрогенів, мікро- й макроелементів.

Також це джерело кальцію, амінокислот, заліза, йоду й фосфору, а також вітамінів: А, С, В6.

На заміну їм можна їсти насіння льону чи сою.

Для виробництва беруться тільки молоді кокоси.

Цей продукт дуже багатий на магній, калій й кальцій.

Напій дає можливість швидко відновити сили после тривалих навантажень фізичного характеру, а також у період после перенесених серйозних захворювань.

Якоюсь мірою її може замінити лимонна вода з додаванням меду.

Мед, пилок, маточне молочко, прополіс — про властивості та користь цих продуктів знають навіть маленькі діти.

Адже нас з дитинства привчали лікуватися молоком з медом.

А після народження дітей й з метою підтримки лактації жінкам показано приймати маточне молочко, здоров’я зубів же зміцнює прополіс, — і це далеко не повний перелік унікальних “медових” продуктів.

На щастя, продукти бджільництва — це якраз прерогатива нашої країни.

Це насіння хлібної культури, яке складається з білка й вуглеводів.

При цьому, не можна не відзначити високий вміст кальцію, каротину, фолієвої кислоти, заліза, вітамінів: С, В2 й В1.

Наші гречка та насіння лободи запросто замінять кіноа.

Крім високого вмісту мінералів й вітамінів, ці суперфуди багаті на антиоксиданти та клітинні ензими.

Мають очищувальний вплив на всі системи нашого організму.

Йдеться про ячмінь, пшеницю, овес, горох та всіх представників сімейства бобових.

З огляду на необхідність обережного та обмеженого вживання суперфудів, рекомендується використовувати їх як приправи або добавки до їжі, а не як основні, самостійні страви.

Фото: Unsplash

