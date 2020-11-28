Українські суперфуди: 7 місцевих продуктів, які нічим не гірші від закордонних

Українські суперфуди: які бувають та як їх правильно вживати.
Коли мова заходить про суперфуди – джерело корисних речовин в максимальній їх концентрації – всі чомусь думають про “заморські” продукти натурального походження.
А в нас же є свої, автентичні! Нащо вам ті ягоди годжі, якщо в нас є свої, українські?
Давайте розбиратись, які суперфуди ростуть в Україні і як їх правильно вживати.
Українські суперфуди
Риб’ячий жир
Містить ті ж поліненасичені жирні кислоти, що і в капсулах Омега-3, плюс вітаміни А і D.
Гарний профілактичний засіб, що зміцнює стінки судин і живить серцевий м’яз.
У вигляді бонуса: поліпшення чутливості до інсуліну і регулювання ліпідного обміну, а значить – ефективне позбавлення від зайвої ваги.
Застосування: в капсулах або рідкому вигляді.
Насіння льону
Прекрасна альтернатива насінню чіа. Такі ж маленькі насінини при намоканні утворюють навколо себе слиз, який має протизапальну для шлунково-кишкового тракту дію.
У насінні міститься багато легкозасвоюваного рослинного білка, клітковини та кальцію, а ще жирних олій і кислот (корисних Омега-3), вітаміну А і ферментів.
Слизова оболонка розмоклого насіння сприяє нормалізації роботи кишкового тракту, виведенню шлаків і зниження рівня цукру в крові.
Застосування: у вигляді желе. Змолоти в блендері або кавомолці і залити водою. Додавати до йогуртів і сиру, салатів і каш, до випічки.
Грецькі горіхи
Відмінна добавка до їжі, в якій є все, що необхідно для швидкого і повноцінного відновлення сил.
Волоські горіхи багаті на амінокислоти, вітаміни А, Е, РР, К, групи В, мінеральні речовини та мікроелементи йоду, кальцію, калію, кобальту, магнію, заліза, цинку і фосфору.
Застосування: додавати до каш та салатів, смузі і просто як закуску. Максимальна користь – при вживанні в сирому вигляді.
Шипшина
Сухі ягоди, які можуть посперечатися з ягодами асаї та іншими заморськими. Шипшина – чудовий антиоксидант і вітамінна аптечка для імунітету.
У її складі неймовірна кількість вітаміну С, вітамінів В1, В2, К, Р, Е, а також поживні для тканин калій, марганець, фосфор, кальцій, магній і особливо залізо, що стимулює кровотворення.
Застосування: у вигляді чаю.
Мед
Крім поживних цукрів, мед багатий на мікроелементи. Це ідеальний мультивітамінний комплекс для відновлення сил після важкого тренування, а також для хорошого кровотворення і зростання кісток.
У меді містяться: мідь, калій, залізо, марганець, кобальт, вітаміни В1, В3, В6, РР, Н, С, Е, К, фолієва кислота і навіть трохи каротину.
Мед виводить токсини з організму, допомагає при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, нервової та серцево-судинної систем.
Небезпеки, правда, дві: мед – це алерген з високою калорійністю.
Застосування: як завгодно у свіжому вигляді, не нагріваючи продукт.Також по темі: Корисний смаколик: 5 причин їсти шоколад Корисні властивості капусти: що варто знати про цей овоч Як виростити зелень на підвіконні: корисні поради
Пророщені зерна
Найбагатша ферментами їжа.
Пшениця, жито, ячмінь, соя, соняшникове насіння – це насіння нескладно проростити в домашніх умовах.
Для цього необхідно промити його, залити водою на ½ см і залишити в банку на ніч.
Вранці та вдень знову акуратно промити, і на ніч залишити з невеликою кількістю води.
В такому чергуванні вологи та замочування майже будь-які паростки проростають за 3-7 днів.
Всі злаки володіють винятковим мінеральним складом: пшениця серйозно зміцнює імунну систему, ячмінь забезпечує організм дев’ятьма незамінними амінокислотами, соя і соняшник – найцінніші натуральні природні концентрати високоякісних рослинних білків і незамінних жирних кислот.
Застосування: у свіжому вигляді або як добавку до салатів.
Гарбуз
Гарбуз містить багато елементів, які зміцнюють імунітет і мають протиракові властивості.
Так, склянка гарбузового пюре забезпечує 10 мг вітаміну С і покриває денну норму вітаміну А в сім разів!
Тому він повинен з’являтися, як можна частіше в осінньо-зимовому меню.
Також в ньому багато клітковини (7 г на склянку) і каротиноїдів, які захищають від хвороб серця, раку і захворювань очей. Також містить магній, кальцій і калій.
Насіння гарбуза містить багате на цинк (в жмені міститься 2,5 мг), що є союзником чоловічої потенції та допомагає підтримувати здорову шкіру, волосся, нігті.
Гарбузове насіння забезпечує організм фітостеринами, які зменшують всмоктування холестерину з їжі. Також вони захищають від атеросклерозу, каменів в нирках і остеопорозу, сприятливо впливають на стан кісток і зубів, мають протизапальні властивості, підтримують імунну систему.
Застосування: з нього виходять чудові крем-супи, запіканки, кекси або навіть торти.
Нагадаємо, ми писали про те, що таке суперфуди.
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