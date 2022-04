Бюджетний суперфуд: корисні властивості та прихована небезпека курячих яєць

Корисні властивості яєць – чому варто включити їх до раціону і як це зробити правильно.

Яйця – одні з найкорисніших продуктів, адже містять понад 100 корисних речовин. Зокрема, вітаміни А, групи В, Е, РР і такі мікроелементи як калій, фосфор, кальцій, натрій, залізо.

Саме тому їх сміливо можна назвати бюджетним суперфудом.

До складу яєць входить корисний лецитин. Ця речовина ефективно покращує кровообіг у мозку.

Результат – хороша пам’ять і відсутність склерозу до глибокої старості.

Курячі яйця – один із лідерів за вмістом оспіваного Монатіком вітаміну D 🙂

Він справді необхідний нашому організму, адже допомагає засвоюватись кальцію, зміцнює кістки та сприяє формуванню міцного скелету.

Білок – це цінний «будівельний матеріал» для організму, зокрема – для м`язів.

А в яйці міститься найбільш біологічно цінний вид білку. Він засвоюється навіть краще, ніж той, що міститься у молоці та м`ясі!

Жовтки курячих яєць – відмінне джерело холіну. Ця жироподібна речовина покращує загальний стан нашого організму, а особливо – підтримує красу і довжину наших локонів.

У тих, хто починає регулярно вживає яйця, волосся почитає рости значно швидше.

Рекомендована норма холіну для жінок – 430 грамів, а для чоловіків – 550. Одне яйце містить приблизно 300 грамів.

Додати яйця до свого раціону варто і заради здоров’я очей.

Адже в них містяться лютеїн і зеаксантин знижують ризик катаракти та сприяють гострому зору.

Аби отримати від яєць лише користь і не нашкодити організму, зверни увагу на небезпечні властивості курячих яєць.

На шкарлупі яєць можуть знаходитися збудники сальмонельозу. Ця небезечна хвороба викликає сильну інтоксикацію організму, діарею, зневоднення, а у разі ускладнень – навіть зараження крові.

Тому яйця варто вживати тільки після термічної обробки, а перед приготуванням – ретельно мити.

Точки зору різних вчених і лікарів на це питання різняться. Дехто запевняє, що яйця містять багато «поганого» холестерину, інші ж упевнені, що холестерин у яйцях лише корисний.

Поки науковці не дійшли до однозначної відповіді, радимо яйця їсти, але в міру.

На думку американських кардіологів, безпечна доза – це 7 яєць на тиждень, або ж 1 яйце на день. Дотримуйся її – і отримаєш від цього продукті лише користь.

Яйця – це алерген. У декого вони можуть викликати висип на обличчі, нудоту, кашель та інші неприємні симптоми.

Тож якщо після вживання яєць ти зазвичай почуваєшся не дуже добре, то варто обмежити їх споживання. А також звернутися до лікаря-алерголога, який призначить необхідні тести на індивідуальну непереносимість.

Фото: Pixabay

