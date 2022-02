Скасування призову й збільшення зарплат: що важливо знати про військову реформу

Днями президент Зеленський підписав указ про перехід до основ професійної армії.

Документ, зокрема, передбачає скасування строкової служби з 1 січня 2024-го року, продовження терміну дії військового контракту, а також збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат.

Звучить дійсно обнадійливо.

Утім, наскільки реально втілити усе перелічене на практиці?

І чи справді це допоможе зміцнити українську армію?

Зараз розберемося!

Навіть попри численні соціологічні дослідження про високу готовність українців захищати свою землю, строкова служба все ще не набула популярності в суспільстві.

Як варіант, це пов’язано з тим, що призовники, які не бажають надалі будувати військову кар’єру, не хочуть надовго випадати з життя.

Для більшості з них служба в лавах військових сил — покарання, а не власне бажання.

Військово-політичний оглядач Ігор Левченко каже, що давно виступає якщо не за скасування строкової служби, то за суттєве коригування системи загального призову:

Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь також вважає запровадження моделі інтенсивної системи військового вишколу як альтернативної форми проходження строкової служби доцільним.

Він зазначив, що нині строковики де-факто є безкоштовною робочою силою — персоналом, який когось обслуговує.

Але чи не втратимо ми великий мобілізаційний резерв, відмовившись від строкової служби?

Ні, – стверджують експерти.

Решта – це контрактники та військові, які вже служать понад 10 років – переважно офіцери та сержанти.

До слова, нині у Міноборони планують зробити тривалість мінімального контракту із ЗСУ від 10 років.

Тоді, мовляв, буде сенс інвестувати в підготовку військових, житлову програму та гідне грошове забезпечення.

А от що видається дійсно дивним для низки експертів у реформі, так це план збільшити чисельність української армії на 100 тисяч.

Річ у тім, що перехід до професійної армії передбачає чималі витрати.

Тож, збільшення кількості військових без збільшення бюджету неефективне.

Та й “задавити ворога числом” без належної підготовки та озброєння – навряд чи вдасться.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає:

Таким чином ми отримаємо більше коштів на забезпечення зарплат, соціальних пакетів, на закупівлю зброї, на проведення навчань.

Це допоможе змотивувати військових.

Військова реформа — засіб для збору голосів виборців?

Чи дійсно ЗСУ стануть міцнішими вже протягом трьох років?

Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Міністерство оборони України

