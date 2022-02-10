Скасування призову й збільшення зарплат: що важливо знати про військову реформу

Днями президент Зеленський підписав указ про перехід до основ професійної армії.

Документ, зокрема, передбачає скасування строкової служби з 1 січня 2024-го року, продовження терміну дії військового контракту, а також збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат.

Звучить дійсно обнадійливо.

Утім, наскільки реально втілити усе перелічене на практиці?

І чи справді це допоможе зміцнити українську армію?

Зараз розберемося!

Як строкова служба впливає на обороноздатність?

Навіть попри численні соціологічні дослідження про високу готовність українців захищати свою землю, строкова служба все ще не набула популярності в суспільстві.

Як варіант, це пов’язано з тим, що призовники, які не бажають надалі будувати військову кар’єру, не хочуть надовго випадати з життя.

Для більшості з них служба в лавах військових сил — покарання, а не власне бажання.

Військово-політичний оглядач Ігор Левченко каже, що давно виступає якщо не за скасування строкової служби, то за суттєве коригування системи загального призову:

Підготування військовослужбовця за військовими спеціальностями, за якими, як правило, готують оцих призовників можливе за 3-5, максимум 6 місяців. Тобто, перебування людини на строковій службі є недоцільним

Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь також вважає запровадження моделі інтенсивної системи військового вишколу як альтернативної форми проходження строкової служби доцільним.

Він зазначив, що нині строковики де-факто є безкоштовною робочою силою — персоналом, який когось обслуговує.

Наслідки відмови від строкової служби

Але чи не втратимо ми великий мобілізаційний резерв, відмовившись від строкової служби?

Ні, – стверджують експерти.

— Насправді призовники складають найменшу з категорій Збройних Сил України – близько 10% від загальної чисельності армії, — каже міністр оборони Олексій Резніков.

Решта – це контрактники та військові, які вже служать понад 10 років – переважно офіцери та сержанти.

До слова, нині у Міноборони планують зробити тривалість мінімального контракту із ЗСУ від 10 років.

Тоді, мовляв, буде сенс інвестувати в підготовку військових, житлову програму та гідне грошове забезпечення.

Чим більше, тим краще?

А от що видається дійсно дивним для низки експертів у реформі, так це план збільшити чисельність української армії на 100 тисяч.

Річ у тім, що перехід до професійної армії передбачає чималі витрати.

— На підготовку бодай одного професійного військовослужбовця держава витрачає півтора мільйона гривень! — зазначає громадський діяч, ветеран АТО Максим Негров.

Тож, збільшення кількості військових без збільшення бюджету неефективне.

Та й “задавити ворога числом” без належної підготовки та озброєння – навряд чи вдасться.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає:

Якщо ми хочемо перейти на професійну армію, то потрібно або лишити ту саму чисельність, яка є зараз, або подумати про скорочення складу. При цьому, збільшити фінансування на армію.

Таким чином ми отримаємо більше коштів на забезпечення зарплат, соціальних пакетів, на закупівлю зброї, на проведення навчань.

Це допоможе змотивувати військових.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про міфи про військовий облік для жінок.

Фото: Міністерство оборони України

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