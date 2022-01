Військова рівність: як жінки успішно служать у найпотужніших арміях світу

Які армії світу можуть похвалитися жіночими військовими загонами.

Амазонки – войовниче племя жінок, які не знали пощади і вважались сильними, вільними і непереможними.

Хоч у Древньому Римі жінки не брали участь у воєнних походах, але билися на гладіаторській арені не гірше чоловіків.

А ще ж жінки-вікінги та жінки-самураї.

Здавна жінки знали як тримати в руках зброю.

Незважаючи на стереотипи, вони ні в чому не поступалися чоловікам.

І до наших днів нічого не змінилося.

Ми вирішили згадати армії світу, у яких жінки на рівні, а подекуди й попереду чоловіків.

Звісно, це перша держава, яка приходить на думку після словосполучення «жінка в армії».

За законом, усі громадяни Ізраїлю, а також всі, хто постійно проживає на території країни, після 18 років підлягають призову на службу до цагал.

Більше того, ізраїльська армія єдина у світі, де жінки беруть участь у бойових діях.

Починаючи з 1948 року ізраїльські жінки служили лише у тилу, як медсестри, вчителі, чи інші офісні працівники.

Та вже у 1995 році Верховний суд Ізраїлю ухвалив рішення, що жінки й чоловіки мають рівне право на військову службу, зокрема і в бойових підрозділах.

Військовий експерт Олег Жданов розповідає:

І, до речі, в арабських країнах вона рахується і відрізняється відвагою та жорсткістю.

Вони дуже бояться цієї бригади. Там тільки дівчата служать.

А зараз дівчата добивалися від Міноборони Ізраїлю, що би були створені танкові підрозділи укомплектовані 100% жінками.

І зараз проводиться експеримент, декілька рот укомплектовані жінками і вони служать в танковий військах.

Війскова служба у Штатах є добровільною, але, попри це, дуже популярною, зокрема й серед жінок.

Роль жінок в армії США змінилась після терористичних атак 11 вересня 2001 року, у рамках кампанії «Глобальна війна з тероризмом».

А вже починаючи з 2016 року жінки здобули рівне право вибору будь-якої військової спеціальності, у тому числі сухопутних бойових частин, які раніше були для них недоступними.

І вони служать і отримують посади найвищого рівня в системі збройних сил США. В системі Пентагону.

Там, до речі, на деяких рівнях оперативних штабів навіть дотримують гендерної рівності.

В США тільки танкові війська і артилерія обмежені, до речі, відсоток пілотів там досягає там більше 20%.

Навіть, на підводному флоті вже є жінки.

В яких ще арміях світу служать жінки?

Та скільки українок вже у лавах ЗСУ?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

