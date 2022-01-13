Військова рівність: як жінки успішно служать у найпотужніших арміях світу

Які армії світу можуть похвалитися жіночими військовими загонами.
Амазонки – войовниче племя жінок, які не знали пощади і вважались сильними, вільними і непереможними.
Хоч у Древньому Римі жінки не брали участь у воєнних походах, але билися на гладіаторській арені не гірше чоловіків.
А ще ж жінки-вікінги та жінки-самураї.
Здавна жінки знали як тримати в руках зброю.
Незважаючи на стереотипи, вони ні в чому не поступалися чоловікам.
І до наших днів нічого не змінилося.
Ми вирішили згадати армії світу, у яких жінки на рівні, а подекуди й попереду чоловіків.
Жінки в армії
Ізраїль
Звісно, це перша держава, яка приходить на думку після словосполучення «жінка в армії».
За законом, усі громадяни Ізраїлю, а також всі, хто постійно проживає на території країни, після 18 років підлягають призову на службу до цагал.
Більше того, ізраїльська армія єдина у світі, де жінки беруть участь у бойових діях.
Починаючи з 1948 року ізраїльські жінки служили лише у тилу, як медсестри, вчителі, чи інші офісні працівники.
Та вже у 1995 році Верховний суд Ізраїлю ухвалив рішення, що жінки й чоловіки мають рівне право на військову службу, зокрема і в бойових підрозділах.
Військовий експерт Олег Жданов розповідає:
— На вимогу дівчат декілька років тому було створено бригаду спеціального призначення.
І, до речі, в арабських країнах вона рахується і відрізняється відвагою та жорсткістю.
Вони дуже бояться цієї бригади. Там тільки дівчата служать.
А зараз дівчата добивалися від Міноборони Ізраїлю, що би були створені танкові підрозділи укомплектовані 100% жінками.
І зараз проводиться експеримент, декілька рот укомплектовані жінками і вони служать в танковий військах.
США
Війскова служба у Штатах є добровільною, але, попри це, дуже популярною, зокрема й серед жінок.
Роль жінок в армії США змінилась після терористичних атак 11 вересня 2001 року, у рамках кампанії «Глобальна війна з тероризмом».
А вже починаючи з 2016 року жінки здобули рівне право вибору будь-якої військової спеціальності, у тому числі сухопутних бойових частин, які раніше були для них недоступними.
— Це армія де найбільша кількість генералів і адміралів жінок, — говорить фахівець.
І вони служать і отримують посади найвищого рівня в системі збройних сил США. В системі Пентагону.
Там, до речі, на деяких рівнях оперативних штабів навіть дотримують гендерної рівності.
В США тільки танкові війська і артилерія обмежені, до речі, відсоток пілотів там досягає там більше 20%.
Навіть, на підводному флоті вже є жінки.Також по темі: Топ-військових провалів Росії 2021 року: які поразки зазнала кремлівська армія Українська армія увійшла в десятку найсильніших у Європі Рейтинг найкращих армій світу: яке місце посіла Україна?
В яких ще арміях світу служать жінки?
Та скільки українок вже у лавах ЗСУ?
Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про чим пишається українська армія.
Фото: Міністерство оборони України