Топ-5 українських військових розробок. Чим наші військові захищають країну?

Військові розробки України.

Американські Джевеліни, турецькі Байрактари, чи чеські гаубиці Дана М2.

Ми чимало знаємо і чуємо про зброю іноземного виробництва, яку взяли на озброєння чи планують взяти Збройні сили України.

Та не іноземною зброєю єдиною.

Нам також є чим пишатися!

І крутих військових розробок останніми роками з’являється все більше!

То за допомогою якої вітчизняної техніки українські військові на сході боронять країну?

Максимальна висота польоту: 1500 м

Час польоту: 2-2,5 год

Довжина маршруту: 100 км

Максимальна швидкість: 120 км/год

«Лелека-100» — багатофункціональний безпілотний літальний апарат, створений для виконання завдань з аеророзвідки, патрулювання і визначення точних координат в режимі реального часу.

Комплекс стійкий до погодних умов та придатний для використання у будь-який час доби.

Генерал Збройних сил України, Сергій Кривонос розповідає:

Тоді засоби російської РЕП (радіоелектронної боротьби) намагалися збити і звалити з курсу цю “птаху”.

За рахунок високого рівня операторів, які керували і за рахунок добрих спроможностей цієї машини.

Протягом усього польоту керування пташкою може бути в автоматизованому режиму, тобто оператор може зосередити увагу не на керуванні, а на аналізі отриманих знімків, даних чи будь-якої іншої інформації з дрону в реальному часі.

Боєкомплект: 40 ракет

Екіпаж: 5 людей

Швидкість пересування: 85 км/год

Перезарядка: 10 хв

“Верба” – це український варіант модернізації бойової машини «Град».

Але її вдосконалення і автоматизація суттєво зросли.

При цьому нова система вирівнювання і стабілізації платформи суттєво підвищила точність вогню.

Генерал ЗСУ говорить, що питання полягає, що ми просто збільшили певні свої спроможності по перезаряджанню і по привязці геодезичної. ї

Не більше ні менше.

Що стосується дальності стрільби, то ми не покращили свої спроможності.

Треба піднімати ще питання по дальності стрільби – це наступні кроки.

Якими ще військовими розробками може пишатись Україна?

