Топ-5 українських військових розробок. Чим наші військові захищають країну?

Військові розробки України.
Американські Джевеліни, турецькі Байрактари, чи чеські гаубиці Дана М2.
Ми чимало знаємо і чуємо про зброю іноземного виробництва, яку взяли на озброєння чи планують взяти Збройні сили України.
Та не іноземною зброєю єдиною.
Нам також є чим пишатися!
І крутих військових розробок останніми роками з’являється все більше!
То за допомогою якої вітчизняної техніки українські військові на сході боронять країну?
Топ-5 українських військових розробок
Безпілотний авіаційний комплекс “Лелека-100”
Максимальна висота польоту: 1500 м
Час польоту: 2-2,5 год
Довжина маршруту: 100 км
Максимальна швидкість: 120 км/год
«Лелека-100» — багатофункціональний безпілотний літальний апарат, створений для виконання завдань з аеророзвідки, патрулювання і визначення точних координат в режимі реального часу.
Комплекс стійкий до погодних умов та придатний для використання у будь-який час доби.
Генерал Збройних сил України, Сергій Кривонос розповідає:
— Мої підрозділи, коли я був старшим в зоні ООС в 2018 році, активно використовували “Лелеку-100”. Ми досягали достатньо шикарних результатів щодо коректування вогню артилерії і знищення ворога в умовах тих задач які нам ставили. Тому, я бачив як воно працює в реаліях.
Тоді засоби російської РЕП (радіоелектронної боротьби) намагалися збити і звалити з курсу цю “птаху”.
За рахунок високого рівня операторів, які керували і за рахунок добрих спроможностей цієї машини.
Зрештою “Лелека-100” зарекомендувала себе в ССО дуже добре.
Протягом усього польоту керування пташкою може бути в автоматизованому режиму, тобто оператор може зосередити увагу не на керуванні, а на аналізі отриманих знімків, даних чи будь-якої іншої інформації з дрону в реальному часі.
Реактивна система залпового вогню “Верба”
Боєкомплект: 40 ракет
Екіпаж: 5 людей
Швидкість пересування: 85 км/год
Перезарядка: 10 хв
“Верба” – це український варіант модернізації бойової машини «Град».
Але її вдосконалення і автоматизація суттєво зросли.
Тепер екіпаж може працювати в бойових умовах навіть не виходячи з кабіни.
При цьому нова система вирівнювання і стабілізації платформи суттєво підвищила точність вогню.
Генерал ЗСУ говорить, що питання полягає, що ми просто збільшили певні свої спроможності по перезаряджанню і по привязці геодезичної. ї
Не більше ні менше.
Що стосується дальності стрільби, то ми не покращили свої спроможності.
—Умовно кажучи, ми маючи певну машину, ми її якісно відшліфували і вона стала краща в користуванні. Темп перезаряджання ми дуже підняли рівень і те, що є транспортна заряджальна машина, яка допомагає це робити – це супер.
Треба піднімати ще питання по дальності стрільби – це наступні кроки.Також по темі: Кремлівське "іхтамнєт" спростовано! Як Росія постачає зброю на Донбас? Донбас і Крим можна повернути тільки силою? Резонансна ініціатива Авакова Кремль незадоволений. Навіщо Росія стягує війська до кордону з Україною?
Якими ще військовими розробками може пишатись Україна?
Дивіться в сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про рейтинг найкращих армій світу.
Фото: Unsplash