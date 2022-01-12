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ICTV Ранок 12.01.2022 14:40
12.01.2022 14:40
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Українок змусять піти воювати? Міфи про військовий облік для жінок

Українок змусять піти воювати? Міфи про військовий облік для жінок

Нещодавній закон, пов’язаний із військовим обліком для жінок наробив чимало галасу на просторах інтернету.

Реакція у всіх була різною: хтось придумував меми й анекдоти, а хтось перелякався й обурювався.

Утім, чи такий страшний цей обов’язок і чи дійсно українкам доведеться відправитися на передову? Зараз розповімо.

Віськовий облік — це мобілізація? 

Військовий облік – це обов’язок жінок віком від вісімнадцяти до шістдесяти років, які мають відповідну спеціальність.

Найголовніше, що необхідно зрозуміти, облік – це не призов і не мобілізація.

Російські медіа дуже люблять маніпулювати цими поняттями. Ці три терміни взагалі мають різні механізми реалізації. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що ніхто не забиратиме дівчат в армію:

Йдеться лише про оновлення самої системи військового обліку. Закон про це був прийнятий ще навесні цього року. І за нього проголосувала абсолютна більшість парламентських фракцій, це спільне рішення, яке було й раніше.

Які спеціальності додали в новий закон? 

У переліку Міноборони – найпопулярніші професії, як от лікарка, юристка, програмістка, журналістка, бухгалтерка, рекламниця тощо.

Щоправда, остаточний список буде відомий згодом. Після суспільного резонансу, Міністерство оборони пообіцяло його переглянути та дещо скоротити.

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А що робити матусям неповнолітніх або хворим жінкам? 

В Мінобороні пояснили, що військовозобовязаними стануть зокрема і вагітні та мами неповнолітніх дітей.

Але, мовляв, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки для жінок враховуватимуть стан здоров’я та сімейні обставини.

Військовий експерт Олег Жданов заспокоює:

Якщо є хронічні хвороби, людина може бути знята з обліку за станом здоров’я. Якщо вона мати і у неї двоє дітей, то у неї буде стояти помітка, що вона мати, і до повноліття дітей її ніхто не буде чіпати

А з військовими зборами що? 

Вони не будуть поширюватися на тих, хто не відповідає за станом здоров’я або має неповнолітні дітей чи інших осіб на утриманні. Кожна окрема справа буде розглядатися індивідуально. А чималий галас – не більше, ніж маніпуляції та перебільшення.

Чому військовий облік жінок необхідний для України?

Які фейки поширюють ЗМІ з приводу нового закону?

Чи багато українок хочуть іти до військових комісаріатів за власним бажанням?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-5 українських військових розробок

Фото: Міністерство оборони України

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Теги: військові, українські військові
12.01.2022 14:40



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