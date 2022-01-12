Українок змусять піти воювати? Міфи про військовий облік для жінок

Нещодавній закон, пов’язаний із військовим обліком для жінок наробив чимало галасу на просторах інтернету.
Реакція у всіх була різною: хтось придумував меми й анекдоти, а хтось перелякався й обурювався.
Утім, чи такий страшний цей обов’язок і чи дійсно українкам доведеться відправитися на передову? Зараз розповімо.
Віськовий облік — це мобілізація?
Військовий облік – це обов’язок жінок віком від вісімнадцяти до шістдесяти років, які мають відповідну спеціальність.
Найголовніше, що необхідно зрозуміти, облік – це не призов і не мобілізація.
Російські медіа дуже люблять маніпулювати цими поняттями. Ці три терміни взагалі мають різні механізми реалізації. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що ніхто не забиратиме дівчат в армію:
Йдеться лише про оновлення самої системи військового обліку. Закон про це був прийнятий ще навесні цього року. І за нього проголосувала абсолютна більшість парламентських фракцій, це спільне рішення, яке було й раніше.
Які спеціальності додали в новий закон?
У переліку Міноборони – найпопулярніші професії, як от лікарка, юристка, програмістка, журналістка, бухгалтерка, рекламниця тощо.
Щоправда, остаточний список буде відомий згодом. Після суспільного резонансу, Міністерство оборони пообіцяло його переглянути та дещо скоротити.Також по темі: Топ-військових провалів Росії 2021 року: які поразки зазнала кремлівська армія Кремль незадоволений. Навіщо Росія стягує війська до кордону з Україною? Що можуть жінки, але не можуть чоловіки: всеукраїнський проект, який надихає
А що робити матусям неповнолітніх або хворим жінкам?
В Мінобороні пояснили, що військовозобовязаними стануть зокрема і вагітні та мами неповнолітніх дітей.
Але, мовляв, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки для жінок враховуватимуть стан здоров’я та сімейні обставини.
Військовий експерт Олег Жданов заспокоює:
Якщо є хронічні хвороби, людина може бути знята з обліку за станом здоров’я. Якщо вона мати і у неї двоє дітей, то у неї буде стояти помітка, що вона мати, і до повноліття дітей її ніхто не буде чіпати
А з військовими зборами що?
Вони не будуть поширюватися на тих, хто не відповідає за станом здоров’я або має неповнолітні дітей чи інших осіб на утриманні. Кожна окрема справа буде розглядатися індивідуально. А чималий галас – не більше, ніж маніпуляції та перебільшення.
Чому військовий облік жінок необхідний для України?
Які фейки поширюють ЗМІ з приводу нового закону?
Чи багато українок хочуть іти до військових комісаріатів за власним бажанням?
Детальніше дивіться в сюжеті.
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Фото: Міністерство оборони України