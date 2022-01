Українок змусять піти воювати? Міфи про військовий облік для жінок

Нещодавній закон, пов’язаний із військовим обліком для жінок наробив чимало галасу на просторах інтернету.

Реакція у всіх була різною: хтось придумував меми й анекдоти, а хтось перелякався й обурювався.

Утім, чи такий страшний цей обов’язок і чи дійсно українкам доведеться відправитися на передову? Зараз розповімо.

Військовий облік – це обов’язок жінок віком від вісімнадцяти до шістдесяти років, які мають відповідну спеціальність.

Найголовніше, що необхідно зрозуміти, облік – це не призов і не мобілізація.

Російські медіа дуже люблять маніпулювати цими поняттями. Ці три терміни взагалі мають різні механізми реалізації. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що ніхто не забиратиме дівчат в армію:

У переліку Міноборони – найпопулярніші професії, як от лікарка, юристка, програмістка, журналістка, бухгалтерка, рекламниця тощо.

Щоправда, остаточний список буде відомий згодом. Після суспільного резонансу, Міністерство оборони пообіцяло його переглянути та дещо скоротити.

В Мінобороні пояснили, що військовозобовязаними стануть зокрема і вагітні та мами неповнолітніх дітей.

Але, мовляв, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки для жінок враховуватимуть стан здоров’я та сімейні обставини.

Військовий експерт Олег Жданов заспокоює:

Вони не будуть поширюватися на тих, хто не відповідає за станом здоров’я або має неповнолітні дітей чи інших осіб на утриманні. Кожна окрема справа буде розглядатися індивідуально. А чималий галас – не більше, ніж маніпуляції та перебільшення.

Чому військовий облік жінок необхідний для України?

Які фейки поширюють ЗМІ з приводу нового закону?

Чи багато українок хочуть іти до військових комісаріатів за власним бажанням?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Фото: Міністерство оборони України

