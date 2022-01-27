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Video: Війна Росії проти України: військові експерти відповіли на найгарячіші питання

Військові експерти відповіли на найгарячіші питання про війну.

Століттями російська імперія намагалась знищити Україну. Вони захоплювали наші території та привласнювали історію України-Русі. Ми зібрали найактуальніші питання, які цікавлять кожного з нас і розпитали експертів. Нині російська армія перекидає танки, боєприпаси та пальне на окуповані території Донбасу. Про це повідомляє українська розвідка. [read_more_news] Що саме може зупинити Путіна? Та як зрештою перемогти Росію? Які сценарії нападу на Україну розглядає нині Кремль? Звідки і як саме може розпочатися повномасштабний наступ? І які оборонні можливості України? Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської. Нагадаємо, раніше ми розповідали про союзників України. Фото: Рixabay

Війна Росії проти України: військові експерти відповіли на найгарячіші питання
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Військові експерти відповіли на найгарячіші питання про війну.

Століттями російська імперія намагалась знищити Україну.

Вони захоплювали наші території та привласнювали історію України-Русі.

Ми зібрали найактуальніші питання, які цікавлять кожного з нас і розпитали експертів.

Нині російська армія перекидає танки, боєприпаси та пальне на окуповані території Донбасу.

Про це повідомляє українська розвідка.

Також по темі: Війна Росії проти України: кому не вигідно визнавати правду Рубль летить у прірву? Що буде з Росією у разі повномасштабної війни проти України 5 причин, чому великого нападу Росії на Україну не буде

Що саме може зупинити Путіна?

Та як зрештою перемогти Росію?

Які сценарії нападу на Україну розглядає нині Кремль?

Звідки і як саме може розпочатися повномасштабний наступ?

І які оборонні можливості України?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про союзників України.

Фото: Рixabay

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ICTV / Ранок / Війна Росії проти України: військові експерти відповіли на найгарячіші питання / 27.01.2022 11:20
27.01.2022 11:20

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