Війна Росії проти України: військові експерти відповіли на найгарячіші питання

Військові експерти відповіли на найгарячіші питання про війну.

Століттями російська імперія намагалась знищити Україну.

Вони захоплювали наші території та привласнювали історію України-Русі.

Ми зібрали найактуальніші питання, які цікавлять кожного з нас і розпитали експертів.

Нині російська армія перекидає танки, боєприпаси та пальне на окуповані території Донбасу.

Про це повідомляє українська розвідка.

Що саме може зупинити Путіна?

Та як зрештою перемогти Росію?

Які сценарії нападу на Україну розглядає нині Кремль?

Звідки і як саме може розпочатися повномасштабний наступ?

І які оборонні можливості України?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської.

Фото: Рixabay

