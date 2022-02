Ворен Баффетт: мільярдер, який на всьому заощаджує

Один з найбагатших чоловіків планети Ворен Баффетт харчується у фаст-фуді й живе в старому будинку.

За версією Форбс його статки складають 110 мільярдів доларів!

У такому віці він не сидить на лавці з насінням. Він генеральний директор і голова ради директорів американського конгломерату Berkshire Hathaway.

Інвестиційний портфель Баффета нараховує аж 43 фірми.

Як же йому вдалося досягти такого шаленого успіху? Зараз розкажемо!

Під час навчання в школі Ворен працював поштарем і до моменту закінчення коледжу накопичив майже 10 тисяч доларів.

Він не протирав штанці на вулиці й не витрачав гроші на пиво.

Свою дебютну акцію компанії Cities Service він купив за 38 доларів, а в 14 років хлопець вже придбав ферму 40 акрів за 1200 доларів.

За рік купив автомат для гри в пінбол і став здавати його в оренду місцевим перукарням та ресторанам.

Одні б назвали його скнарою, інші – пронирою, та він вже тоді бачив свою мету – стати мільярдером.

Тільки уявіть, забігаєте ви поспіхом до МакДональдз, підсідаєте до скромного літнього чоловіка й підіймаєте очі, а перед вами…Ворен Баффетт!

Жує свій гамбургер і читає собі ранкову газету про найбагатших людей світу.

І не дивуйтесь, це не рідкісний випадок!

Сам Баффетт каже, що йому так подобається.

Геній інвестицій також полюбляє купувати речі на розпродажу й ходить до звичайної перукарні.

Його стрижка коштує 18 доларів.

За вміння бачити потенційно вигідні компанії для інвестицій Ворена прозвали Оракулом з Омахи.

Ворен Баффетт постійно вкладає гроші й не тримає їх під матрацом.

Більшість з них — це частка у конгломераті Berkshire Hathaway.

Лише 2% статків, становлять інші активи.

Потім вкладає багато сил в їхнє просування.

Акції компаній дорожчають, а Баффет багатіє.

Своєю найкращою інвестицією Ворен вважає 100 доларів, які він ще студентом витратив на курс Дейла Карнегі з ораторської майстерності.

Так і отримав роботу в університеті.

Та це не головне.

Баффетт впевнений, що саме це допомогло йому зробити пропозицію майбутній дружині.

Скільки відсотків своїх статків бізнесмен зобов’язався пожертвувати на благодійність?

Скільки Ворен заробляє щомісяця?

Чому мільярдер до 2020 року ходив зі старезним телефоном?

Детальніше дивіться в сюжеті рубрики “Бізнес історії”.

Фото: Depositphotos

