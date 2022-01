Гроші, що пахнуть сміттям: як заробити мільйони на відходах

Недарма кажуть, гроші не пахнуть. Деякі компанії примудряються заробляти мільйони доларів на смітті.

Відходи можуть бути не тільки брудом, а ще й великими прибутками!

Зараз фінансові аналітики все більше радять вкладати гроші в акції сміттєпереробних компаній.

І не дарма. Їхня політика націлена на стрімке розширення.

Купуючи маленьких конкурентів, вони стають монополістами. Кількість сміття постійно збільшується, а це означає, що роботи в таких компаній вистачає.

Наприклад, за останній рік акції Clean Harbours зросли майже на 20 відсотків, а її ринкова капіталізація складає 5 мільярдів доларів.

Непогано, правда ж?

Як Вейн Хейзенга почав бізнес з одного звалища, створив найвідомішу сміттєву компанію США і став мільярдером?

Як компанія Clean Harbors (Клін ХАрборс) стала незамінним рятівником-прибиральником під час надзвичайних катастроф?

І чому вкладати гроші в сміття стає вигідним?

Дивіться детальніше в сюжеті рубрики «Бізнес історії»!

Фото: Pexels

