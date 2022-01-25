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Video: Гроші, що пахнуть сміттям: як заробити мільйони на відходах

Недарма кажуть, гроші не пахнуть. Деякі компанії примудряються заробляти мільйони доларів на смітті. Відходи можуть бути не тільки брудом, а ще й великими прибутками! Зараз фінансові аналітики все більше радять вкладати гроші в акції сміттєпереробних компаній. І не дарма. Їхня політика націлена на стрімке розширення. Купуючи маленьких конкурентів, вони стають монополістами. Кількість сміття постійно збільшується, а це означає, що роботи в таких компаній вистачає. [read_more_news] Наприклад, за останній рік акції Clean Harbours зросли майже на 20 відсотків, а її ринкова капіталізація складає 5 мільярдів доларів. Непогано, правда ж? Як Вейн Хейзенга почав бізнес з одного звалища, створив найвідомішу сміттєву компанію США і став мільярдером? Як компанія Clean Harbors (Клін ХАрборс) стала незамінним рятівником-прибиральником під час надзвичайних катастроф? І чому вкладати гроші в сміття стає вигідним? Дивіться детальніше в сюжеті рубрики «Бізнес історії»! Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію компанії Beyond Meat. Фото: Pexels

Гроші, що пахнуть сміттям: як заробити мільйони на відходах
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Недарма кажуть, гроші не пахнуть. Деякі компанії примудряються заробляти мільйони доларів на смітті.

Відходи можуть бути не тільки брудом, а ще й великими прибутками!

Зараз фінансові аналітики все більше радять вкладати гроші в акції сміттєпереробних компаній.

І не дарма. Їхня політика націлена на стрімке розширення.

Купуючи маленьких конкурентів, вони стають монополістами. Кількість сміття постійно збільшується, а це означає, що роботи в таких компаній вистачає.

Також по темі: Із фінансового гіганта в банкрута: чому компанія LG зазнала збитків Кадрові чистки великих компаній: чому Microsoft звільнив 18 тисяч людей Pfizer: чим компанія прославилася до пандемії

Наприклад, за останній рік акції Clean Harbours зросли майже на 20 відсотків, а її ринкова капіталізація складає 5 мільярдів доларів.

Непогано, правда ж?

Як Вейн Хейзенга почав бізнес з одного звалища, створив найвідомішу сміттєву компанію США і став мільярдером?

Як компанія Clean Harbors (Клін ХАрборс) стала незамінним рятівником-прибиральником під час надзвичайних катастроф?

І чому вкладати гроші в сміття стає вигідним?

Дивіться детальніше в сюжеті рубрики «Бізнес історії»!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію компанії Beyond Meat.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Гроші, що пахнуть сміттям: як заробити мільйони на відходах / 25.01.2022 16:20
25.01.2022 16:20

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