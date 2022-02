Із фінансового гіганта в банкрути: чому компанія LG зазнала збитків

Десятки великих компаній збанкрутіли у 2021 році.

Однією з найнесподіваніших втрат стала компанія LG, а точніше її підрозділ з виробництва мобільних телефонів.

Південнокорейський холдинг виготовляв мобільники з 2015 року, але останнім часом ця галузь стала завдавати самі збитки.

Корпорація заспокоїла своїх клієнтів, які у минулому вже придбали смартфони їхнього виробництва: гаджети можна буде обслуговувати надалі.

Скільки мільйонів доларів втратила компанія LG на виробництві мобільних телефонів?

Яких заходів вжила фірма, щоб остаточно не збанкрутувати?

Хто ще з гігантів на світовому ринку не витримав шаленої конкуренції? Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про банкрутство компанії Marvel.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.