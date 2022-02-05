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Video: Із фінансового гіганта в банкрути: чому компанія LG зазнала збитків

Десятки великих компаній збанкрутіли у 2021 році. Однією з найнесподіваніших втрат стала компанія LG, а точніше її підрозділ з виробництва мобільних телефонів. Південнокорейський холдинг виготовляв мобільники з 2015 року, але останнім часом ця галузь стала завдавати самі збитки. Корпорація заспокоїла своїх клієнтів, які у минулому вже придбали смартфони їхнього виробництва: гаджети можна буде обслуговувати надалі. [read_more_news] Скільки мільйонів доларів втратила компанія LG на виробництві мобільних телефонів? Яких заходів вжила фірма, щоб остаточно не збанкрутувати? Хто ще з гігантів на світовому ринку не витримав шаленої конкуренції? Детальніше дивіться в сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали про банкрутство компанії Marvel. Фото: Pixabay

Із фінансового гіганта в банкрути: чому компанія LG зазнала збитків
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Десятки великих компаній збанкрутіли у 2021 році.

Однією з найнесподіваніших втрат стала компанія LG, а точніше її підрозділ з виробництва мобільних телефонів.

Південнокорейський холдинг виготовляв мобільники з 2015 року, але останнім часом ця галузь стала завдавати самі збитки.

Корпорація заспокоїла своїх клієнтів, які у минулому вже придбали смартфони їхнього виробництва: гаджети можна буде обслуговувати надалі.

Також по темі: Як ранкові пробіжки врятували бренд Puma від банкрутства? Як врятуватися від боргів? Юрист про плюси і мінуси банкрутства Що вигадують авіаперевізники, аби не збанкрутіти?

Скільки мільйонів доларів втратила компанія LG на виробництві мобільних телефонів?

Яких заходів вжила фірма, щоб остаточно не збанкрутувати?

Хто ще з гігантів на світовому ринку не витримав шаленої конкуренції? Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про банкрутство компанії Marvel.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Із фінансового гіганта в банкрути: чому компанія LG зазнала збитків / 05.02.2022 10:00
05.02.2022 10:00

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