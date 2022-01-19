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Video: Кадрові чистки великих компаній: чому Microsoft звільнив 18 тисяч людей

Як великі компанії проводили масові кадрові чистки. Сьогодні в компанії Microsoft працює понад 182 тисячі людей. Наймасштабніше звільнення співробітників відбулось в 2014 році. Керівництво вирішило звільнити 18 тисяч людей. Звільнення відбувалось в кілька етапів. Більшість людей працювали дочірній фірмі Microsoft. [read_more_news] Чому директор американської компанії Better.com звільнив одразу 900 працівників перед новорічними святами? Більше про кадрові чистки у великих компаніях дивіться в сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали про шахрайські схеми на BlaBlaCar. Фото: Unsplash

Кадрові чистки великих компаній: чому Microsoft звільнив 18 тисяч людей
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Як великі компанії проводили масові кадрові чистки.

Сьогодні в компанії Microsoft працює понад 182 тисячі людей.

Наймасштабніше звільнення співробітників відбулось в 2014 році.

Керівництво вирішило звільнити 18 тисяч людей.

Звільнення відбувалось в кілька етапів.

Більшість людей працювали дочірній фірмі Microsoft.

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Чому директор американської компанії Better.com звільнив одразу 900 працівників перед новорічними святами?

Більше про кадрові чистки у великих компаніях дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шахрайські схеми на BlaBlaCar.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Кадрові чистки великих компаній: чому Microsoft звільнив 18 тисяч людей / 19.01.2022 15:40
19.01.2022 15:40

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