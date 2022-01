Кадрові чистки великих компаній: чому Microsoft звільнив 18 тисяч людей

Як великі компанії проводили масові кадрові чистки.

Сьогодні в компанії Microsoft працює понад 182 тисячі людей.

Наймасштабніше звільнення співробітників відбулось в 2014 році.

Керівництво вирішило звільнити 18 тисяч людей.

Звільнення відбувалось в кілька етапів.

Більшість людей працювали дочірній фірмі Microsoft.

Чому директор американської компанії Better.com звільнив одразу 900 працівників перед новорічними святами?

