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Video: Курка з рослин: як компанія Beyond Meat створює “м’ясо без м’яса”

Як створюють рослинне м'ясо. Компанія Beyond Meat була заснована в 2008 році. Все почалось з того, що засновник Ітан Браун відвідав дослідницький центр, який бився над питанням додаткового використання соєвих бобів. Ітан одразу зрозумів, що це золота жила майбутнього і почав розробку. Щоб створити свій перший продукт, курятину на рослинній основі, фахівці синтезували суміш горохового та соєвих білків, борошна, олій та приправ. Смак, аромат та консистенція вийшли майже ідентичні справжній курці. Стартап одразу зацікавив китів бізнесу. [read_more_news] Як саме створюють це диво-м'ясо? Та як з ним пов'язані Білл Гейтс та Леонардо Ді Капріо? Подробиці дивіться в сюжеті. [video src="https://player.ictv.ua/embed/18eb50c81789982a1e01ab4f2eadca6abc02ac425e8ad752851e4e8c5d511443"][/video] Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати веганське молоко. Фото: Unsplash

Курка з рослин: як компанія Beyond Meat створює “м’ясо без м’яса”
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Як створюють рослинне м’ясо.

Компанія Beyond Meat була заснована в 2008 році.

Все почалось з того, що засновник Ітан Браун відвідав дослідницький центр, який бився над питанням додаткового використання соєвих бобів.

Ітан одразу зрозумів, що це золота жила майбутнього і почав розробку.

Щоб створити свій перший продукт, курятину на рослинній основі, фахівці синтезували суміш горохового та соєвих білків, борошна, олій та приправ.

Смак, аромат та консистенція вийшли майже ідентичні справжній курці.

Стартап одразу зацікавив китів бізнесу.

Також по темі: Бути веганом сьогодні: дорого чи дешево? Яке молоко краще - рослинне або коров'яче? Експерт назвав головні відмінності Корисні властивості гречки: чому її варто включити до раціону

Як саме створюють це диво-м’ясо?

Та як з ним пов’язані Білл Гейтс та Леонардо Ді Капріо?

Подробиці дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати веганське молоко.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Курка з рослин: як компанія Beyond Meat створює “м’ясо без м’яса” / 20.01.2022 17:10
20.01.2022 17:10

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