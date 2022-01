Курка з рослин: як компанія Beyond Meat створює “м’ясо без м’яса”

Як створюють рослинне м’ясо.

Компанія Beyond Meat була заснована в 2008 році.

Все почалось з того, що засновник Ітан Браун відвідав дослідницький центр, який бився над питанням додаткового використання соєвих бобів.

Ітан одразу зрозумів, що це золота жила майбутнього і почав розробку.

Щоб створити свій перший продукт, курятину на рослинній основі, фахівці синтезували суміш горохового та соєвих білків, борошна, олій та приправ.

Смак, аромат та консистенція вийшли майже ідентичні справжній курці.

Стартап одразу зацікавив китів бізнесу.

Як саме створюють це диво-м’ясо?

Та як з ним пов’язані Білл Гейтс та Леонардо Ді Капріо?

Подробиці дивіться в сюжеті.

