Примарний вершник: цікаві факти про фільм з Ніколасом Кейджем

Ніколаса Кейджа під час зйомок в “Примарному вершнику” надмірно займався в спортзалі, а перед зйомкою сцени з голим пресом нічого не їв.

Цей фільм вщент рознесли критики, він отримав декілька ганебних номінацій на Золоту Малину, а один з головних його акторів приходив на знімальний майданчик під кайфом.

“Примарний вершник” – кіно не з найкращою репутацією, але навіщо та репутація, якщо є касовий успіх і мільйонний фан-клуб.

Яких тільки кадрових змін не зазнала стрічка “Примарний вершник2, і режисери змінювалися, і сценаристи, і кандидати на головну роль.

Кажуть, що актор дуже відданий прихильник Марвел і “Вершника” зокрема.

Він був за крок до того, аби втілити свого улюбленого героя, однак в боротьбу за цю можливість вступив ще більший фанатик вершника – Ніколас Кейдж.

Ніколас особисто зв’язався з режисером, коли дізнався, що на роль Блейза претендує такий сильний конкурент, як Джоні Депп, і, як ми розуміємо, Кейдж зміг навести контраргументи, чому все-таки він має зіграти головну роль.

Як не дивно, невдовзі після того, як актор вирвав роль – він вирішує залити проект.

Щоправда, через півтора року він одумався, повернувся, зіграв свого комікс-кумира Джона Блейза і отримав за це аж дві номінації “найгірша чоловіча роль” в ганебній премії Золота Малина.

Чому аж дві? І за першу, і за другу частину фільму.

А от глядачі навпаки зустріли примарного вершника доволі тепло, з бюджетом в 110 млн, перший фільм зібрав маже 229 млн, вартість другого фільму оцінюють в 57-75 млн, заробив він понад 132 млн.

Як створювали моторошний череп у вогні перевертня Джоні Блейза?

Яких фізичних зусиль коштувала актору роль?

Детальніше дивіться в сюжеті.

