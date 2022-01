Фантастичні фільми, від яких не можна відірватись

Ранок у Великому Місті склав для тебе список з 10 фантастичних фільмів, які зацікавлять тебе ще з перших хвилин перегляду.

Фантастичний екшн-трилер про події у світі міжнародного шпигунства. Сценарист та режисер Крістофер Нолан.

Головні ролі зіграли Джон Девід Вашингтон та Роберт Паттінсон.



В центрі сюжету агент ЦРУ, який бере участь у спецоперації в Київській опері, де стає свідком сцени, яка важко піддається логіці й ламає такий звичний світ. Проте навколо принципу її дії й буде закручений весь подальший сюжет.

Після провалу спецоперації, головному герою пропонують стати агентом секретної організації, яка повинна завадити початку третьої світової війни та загибелі усього людства.

Виконати цю місію можна лише за допомогою нової технології — інверсії часу, яку вже використовують в майбутньому.

Науково-фантастичний бойовик режисера Енга Лі, знятий за сценарієм Девіда Беніоффа.

Головну роль у фільмі зіграв відомий усім нам актор Вілл Сміт.



Найманий вбивця Герні Броген приймає рішення про завершення своєї професійної кар’єри. Але несподівано на його шляху з’являється загадковий двійник, який може прорахувати його наступний крок.

Але хто це такий, як його спинити і як це вплине на історію?

Американський науково-фантастичний фільм, знятий Мортеном Тильдумом.

Головні ролі зіграли оскароносна актриса Дженніфер Лоренс та Кріс Пратт (відомий за фільмами «Вартові галактики»).



Фільм розповідає про Джима Престона, колоніста, який через збій в системі космічного корабля виходить з гіперсну на 90 років раніше встановленого терміну.

Йому належить вирішити, як провести решту життя, з’ясувати причину свого пробудження і врятувати решту пасажирів.

Науково-фантастичний трилер режисера Дені Вільнева та сценаристів Гемптона Фенчера і Майкла Гріна, який є продовженням фільму Рідлі Скотта «Той, хто біжить по лезу» (1982).

Головну роль отримав володар «Золотого глобусу» та номінант на премію «Оскар» — Раян Гослінг. Також у фільмі зіграли легендарний Гаррісон Форд, чарівні Ана де Армарс та Робін райт, і як ще ж пропустити Джареда Лето.



Сюжет перенесе нас на 30 років вперед від оригінального фільму. За цей час у всесвіті сталося декілька важливих подій. Тож на дворі 2049 рік, офіцер поліції Лос-Анджелеса на прізвисько К полює та списує реплікантів Нексус 8, які — після повстання в минулому — опинилися поза законом.

Аж поки одного разу не стикається з тим, що не лише змінює його світосприйняття, але й ставить під загрозу який не який мир між людьми та андроїдами.

Науково-фантастичний трилер спільного виробництва США та Австралії.

У фільмі знялися Роуз Бірн, Гіларі Свенк та Клара Ругар.



Події фільму починаються після загибелі всього людства. В одному з бункерів перебуває робот-гуманоїд. Цей робот на ім’я «Мати» запрограмований на те, щоб вести спостереження за тисячами людських ембріонів, які згодом повинні знову заселити вимерлу Землю.

Мати оживила одного з ембріонів — це дівчинка. Робот назвав її Дочка. Дитина росте, засвоюючи інформацію, що вона є останньою живою людиною на планеті. Робот-мати вчить маленьку правилам етикету, разом вони танцюють і складають орігамі.

Це триває роками, доки в двері бункера не стукає закривавлена жінка. Вона переконує дівчину не вірити роботу, хай яким лагідним і добрим він видається.

Американський науково-фантастичний фільм, знятий Робертом Родрігесом.

Головні ролі зіграли — Роза Салазар, Крістоф Вальц, Дженніфер Коннелі та Кіан Джонсон.



Минуло вже більше 300 років з часів Великої Війни. Навколишній світ вже зовсім не той, яким був раніше. Серед руїн і сміття доктор Ідо виявляє поламану дівчину-кіборга на ім’я Аліта і бере її до себе в майстерню, щоб спробувати відновити.

Ремонт робота йде успішно, але дівчина зовсім не пам’ятає свого минулого, проте незабаром виявляє, що вміє чудово володіти бойовими прийомами.

Аліта намагається зрозуміти, хто вона така і звідки, вона починає по крупицях відновлювати свої втрачені спогади, вирушаючи на пошуки важливих відповідей.

Британський науково-фантастичний фільм за сценарієм та режисером Гевіна Ротері.

У головних ролях — Тео Джеймс, Стейсі Мартін та Рона Мітра.



Події розгортаються у 2038 році. Науковець Джордж Алмор інтенсивно працює над створенням штучного інтелекту. Він досяг неабияких успіхів і наразі останній прототип його винаходу майже готовий. Заключний етап робіт перед введенням штучного інтелекту у експлуатацію найнебезпечніший і найвідповідальніший.

Алмор покладає на нову розробку особливі надії, він прагне повернути до життя свою покійну дружину і готовий зробити для цього усе можливе і неможливе.

Австралійський науково-фантастичний фільм, знятий режисером Сетом Ларні.

Головні ролі зіграли Коді Сміт-Макфі та Райан Квантен.



До 2067 році кліматичні зміни на Землі привели до зникнення чистого повітря, через що людству довелося використовувати синтетичний кисень, який має побічні ефекти, які повільно вбивають людей.

Ітан Вайт — син талановитого вченого, який перед смертю працював над створенням машини часу, змушений безсило спостерігати за розвитком смертельної хвороби у своєї дружини.

Одного разу Ітана викликають на зустріч з високопоставленим чиновником Джексоном, щоб продемонструвати повідомлення, отримане з майбутнього: «Надішліть Ітана Вайта».

Американський науково-фантастичний пригодницький фільм, знятий Стівеном Спілбергом.

Головні ролі у фільмі зіграли — Тай Шерідан, Олівія Кук, Бен Мендельсон та Ті Джей Міллер.



2045 рік. Світ насилу пережив кілька глобальних катастроф і знаходиться на межі хаосу. Люди шукають порятунку в грі OASIS — віртуальна система Джеймса Холлідея дарує яскравий і барвистий світ будь-кому.

Однак, автор віртуального світу не вічний, і перед смертю він залишає заповіт: тому, хто зуміє знайти «великоднє яйце», заховане десь в OASIS, перейдуть всі його гроші і контрольний пакет акцій компанії.

Звичайнісінький хлопець Вейд Воттс разом зі своїми друзями вирішує взяти участь у змаганні, повному загадок, відкриттів і небезпек. Та чи вдасться їм знайти сховане?

Французький фантастичний фільм режисера і сценариста Люка Бессона.

Головні ролі зіграли відома модель Кара Делевінь та Дейн Де Гаан.



Далекий 2700 рік. Сюжет картин переносить глядачів у далекий незвіданий космос, який борознять агенти галактичної безпеки Валеріан і Лорелін.

Невгамовній парочці доведеться пережити чимало захоплюючих дивних подій, стати мимовільними учасникам таємничого міжгалактичної змови і довести іншим, що вони справжні професіонали своєї справи.

Фото: Unsplash, IMDB

