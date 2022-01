Арнольд Шварценеггер не хотів зніматися у Термінаторі? Що залишилося за кадром фільму

Арнольд Шварцнеггер, Лінда Хамільтон, Джеймс Кемерон – ця славнозвісна трійця в 1984 році подарувала світу культового Термінатора.

Арнольд Шварцнеггер – екранний символ Термінатора, Джеймс Кемерон – позаекранний.

Саме він зняв два перших, і на думку багатьох найкращих, фільми франшизи.

А Лінда Хамільтон – це головний жіночий символ.

І Термінатор-3 втратив одразу двох китів на яких трималася ця історія – Кемерона та Хамільтон, і ледь не втратив третього – Шварцнеггера.

Другий фільм франшизи вийшов в 1991 році, ніхто навіть не сумнівався, що це комерційно успішне дітище отримає продовження і що у керма знову опиниться Джеймс Кемерон.

Компанія, яка займалася розробкою другого фільму збанкрутувала і звісно одразу ж знайшлися інші компанії, зокрема і 20th Century Fox, з якою на той час активно співпрацював Кемерон, які готові були віддати немаленькі гроші за право зняти продовження.

Торгувалися довго і врешті ці права виставили через суд на аукціон і в 1997 році їх купили, не повірите, засновники компанії, яка збанкрутувала.

Вони просто створили нову.

З авторськими правами на руках продюсери одразу ж побігли до Джеймса Кемерона, але через бюджетні проблеми, які загрожували третьому фільму і через складнощі пов’язані виробництвом Титаніка, Кемерон відмовився сісти в крісло режисера в Термінаторі-3.

Після того, як проєкт залишив Кемерон за ним поривався піти і Арні.

Однак режисер відмовив його від цього і порадив актору просити гонорар не менше 30 млн доларів.

Виробництво фільму дуже затягнулося, через це Арні не зміг взяти участь у виборах губернатора Каліфорнії в 2002 році, він це зробив роком пізніше.

А передвиборчими клопотами займався просто на знімальному майданчику, приймав політиків, журналістів, спонсорів.

Хто вмовив актора грати далі, і у яку кругленьку суму це обійшлося кіностудії?

