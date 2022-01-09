Арнольд Шварценеггер не хотів зніматися у Термінаторі? Що залишилося за кадром фільму

Арнольд Шварцнеггер, Лінда Хамільтон, Джеймс Кемерон – ця славнозвісна трійця в 1984 році подарувала світу культового Термінатора.

Вже цими вихідними не пропустіть одразу 4 фільми на айсітіві. У суботу вмикайте телевізор о 19.10, у неділю – о 20.35.

Не пропустіть на телеканалі ICTV у суботу з 19.10 і неділю з 20:35 вийдуть відразу чотири частини франшизи.

Арнольд Шварцнеггер – екранний символ Термінатора, Джеймс Кемерон – позаекранний.

Саме він зняв два перших, і на думку багатьох найкращих, фільми франшизи.

А Лінда Хамільтон – це головний жіночий символ.

І Термінатор-3 втратив одразу двох китів на яких трималася ця історія – Кемерона та Хамільтон, і ледь не втратив третього – Шварцнеггера.

Створення фільму

Другий фільм франшизи вийшов в 1991 році, ніхто навіть не сумнівався, що це комерційно успішне дітище отримає продовження і що у керма знову опиниться Джеймс Кемерон.

Втім доля зародження Термінатора-3 була настільки складною і довгою, що режисер вже встиг до охолонути до власного проекту.

Компанія, яка займалася розробкою другого фільму збанкрутувала і звісно одразу ж знайшлися інші компанії, зокрема і 20th Century Fox, з якою на той час активно співпрацював Кемерон, які готові були віддати немаленькі гроші за право зняти продовження.

Торгувалися довго і врешті ці права виставили через суд на аукціон і в 1997 році їх купили, не повірите, засновники компанії, яка збанкрутувала.

Вони просто створили нову.

З авторськими правами на руках продюсери одразу ж побігли до Джеймса Кемерона, але через бюджетні проблеми, які загрожували третьому фільму і через складнощі пов’язані виробництвом Титаніка, Кемерон відмовився сісти в крісло режисера в Термінаторі-3.

— Мені справді було це нецікаво. Мені здавалося, що я розповів історію, яку хотів розповісти. Можливо, я міг би бути більш наполегливим в тій ситуації. Але тоді здавалося, що мені доведеться працювати з чужим матеріалом, адже права я давно продав, — згадує режисер.

Після того, як проєкт залишив Кемерон за ним поривався піти і Арні.

Однак режисер відмовив його від цього і порадив актору просити гонорар не менше 30 млн доларів.

Арні прислухався, гонорар випросив плюс йому ще виплачували 20 відсотків від прибутків.

Виробництво фільму дуже затягнулося, через це Арні не зміг взяти участь у виборах губернатора Каліфорнії в 2002 році, він це зробив роком пізніше.

А передвиборчими клопотами займався просто на знімальному майданчику, приймав політиків, журналістів, спонсорів.

Хто вмовив актора грати далі, і у яку кругленьку суму це обійшлося кіностудії?

Дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали проте, як знімали фільм Смертельна зброя.

Фото: IMBD

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