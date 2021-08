Травми та переломи: як знімали фільм Нестримні

Зйомки цієї кінофраншизи стали одними з найбільш травмачичних в Голлівуді.

Мова йде про фільм Нестримні.

Продюсери для зйомок фільму зібрали ледь не всю чоловічу акторську еліту.

Брюс Вілліс, Арнольд Шварценеггер, Міккі Рурк, Джейсон Стетхем, Чак Норріс, Антоніо Бандерас, Мел Гібсон, Жан Клод Ван Дам, і, звісно, Сильвестр Сталлоне, який не лише зіграв головну роль, але й виступив режисером першої частини і сценаристом усіх трьох.

До речі, саме Сталлоне, поступившись своїм місцем у одному з фільмів, дав можливість Міккі Рурку повернутись у велике кіно після довготривалої перерви.

Актори на зйомках так старались, що аж отримували травми.

Так, наприклад, Сильвестр Сталлоне за час зйомок трилогії отримав 14 травм. Одного разу він вхопив сильний удар по спині, що лікарям довелось оперувати 67-річного актора.

Хто не буде зніматись у 4 частині легендарної франшизи через низький гонорар?

Чому екологи Болгарії скаржаться на знімальну групу фільму?

Детальніше про все дивіться у сюжеті.

