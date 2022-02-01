УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 01.02.2022 11:50
01.02.2022 11:50
Поділитися

Ріанна вперше стане мамою. Цікаві факти та найкращі кліпи співачки

Ріанна вперше стане мамою. Цікаві факти та найкращі кліпи співачки

Барбадоська співачка Ріанна вагітна первістком від свого коханого – репера A$AP Rocky. 33-річна зірка показала фото, на якому чітко видно, що вона при надії. 

Ранок у Великому Місті вирішив зібрати цікаві факти про популярну співачку, яка незабаром стане мамою.

Цікаві факти про Ріанну

  • Перед початком концерту Ріанна завжди випиває трохи алкоголю – для бадьорості.
  • Після шоу вона повертається в гримерну, роздягається і півгодини ходить по кімнаті повністю гола. Каже, це допомагає їй очистити чакри й підготуватися до наступного дня.
  • Культовий репер Jay Z підписав контракт із Ріанною в перший день їхнього знайомства.
  • На тілі екзотичної красуні аж 19 татуювань.
  • Її ноги застраховані на 1 мільйон доларів
  • Співачка страшенно боїться привидів.
  • 22 лютого на батьківщині співачки – Барбадосі – святкують День Ріанни.
Також по темі: Зухвалий образ у стилі Рірі! Ріанна поділилась фото в білизні Стильно і яскраво. Ріанна похизувалась новим фото власного бренду Вирізи для соковитих форм. Ріанна продемонструвала відверту піжамку

ТОП-3 кліпи Ріанни

Ми вирішили зібрати найкращі кліпи Ріанни, аби ви насолодилися її чарівним голосом та фантастичною пластикою.

What’s My Name?

Rude Boy

Diamonds

Особливо вражають живі виступи Ріанни.

Зокрема, не може залишити байдужим її виконання пісні Stay, присвячене американським солдатам та їхнім сім’ям.

Нагадаємо, раніше Ріанна показала гарячі фото.

Фото: badgalriri

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: зірки, мода, Ріанна
01.02.2022 11:50



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь