Ріанна вперше стане мамою. Цікаві факти та найкращі кліпи співачки

Барбадоська співачка Ріанна вагітна первістком від свого коханого – репера A$AP Rocky. 33-річна зірка показала фото, на якому чітко видно, що вона при надії.

Ранок у Великому Місті вирішив зібрати цікаві факти про популярну співачку, яка незабаром стане мамою.

Цікаві факти про Ріанну

Перед початком концерту Ріанна завжди випиває трохи алкоголю – для бадьорості.

Після шоу вона повертається в гримерну, роздягається і півгодини ходить по кімнаті повністю гола. Каже, це допомагає їй очистити чакри й підготуватися до наступного дня.

Культовий репер Jay Z підписав контракт із Ріанною в перший день їхнього знайомства.

На тілі екзотичної красуні аж 19 татуювань.

Її ноги застраховані на 1 мільйон доларів

Співачка страшенно боїться привидів.

22 лютого на батьківщині співачки – Барбадосі – святкують День Ріанни.

ТОП-3 кліпи Ріанни

Ми вирішили зібрати найкращі кліпи Ріанни, аби ви насолодилися її чарівним голосом та фантастичною пластикою.

What’s My Name?

Rude Boy

Diamonds

Особливо вражають живі виступи Ріанни.

Зокрема, не може залишити байдужим її виконання пісні Stay, присвячене американським солдатам та їхнім сім’ям.

Нагадаємо, раніше Ріанна показала гарячі фото.

Фото: badgalriri

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.