Ріанна вперше стане мамою. Цікаві факти та найкращі кліпи співачки

Барбадоська співачка Ріанна вагітна первістком від свого коханого – репера A$AP Rocky. 33-річна зірка показала фото, на якому чітко видно, що вона при надії.

Ранок у Великому Місті вирішив зібрати цікаві факти про популярну співачку, яка незабаром стане мамою.

Ми вирішили зібрати найкращі кліпи Ріанни, аби ви насолодилися її чарівним голосом та фантастичною пластикою.

Особливо вражають живі виступи Ріанни.

Зокрема, не може залишити байдужим її виконання пісні Stay, присвячене американським солдатам та їхнім сім’ям.

Нагадаємо, раніше Ріанна показала гарячі фото.

Фото: badgalriri

