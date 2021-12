Стильно і яскраво. Ріанна похизувалась новим фото власного бренду

Барбадоська співачка Ріанна показала нові гарячі фото.

Цими світлинами зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Знаменитість позує в зеленому костюмі власного бренду Savage x Fenty.

Він складається з бюсгальтера та штанів, зроблені з одного “пухнастого” матеріалу.

Образ доповнює намисто і коси.

Фанатам, здається, дуже сподобався стильне вбрання Ріанни, адже в коментарях надіслали багацько зелених сердечок-емоджі.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відверту піжаму Ріанни.

Фото: badgalriri

