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ICTV Ранок 21.12.2021 19:15
21.12.2021 19:15
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Стильно і яскраво. Ріанна похизувалась новим фото власного бренду

Стильно і яскраво. Ріанна похизувалась новим фото власного бренду

Барбадоська співачка Ріанна показала нові гарячі фото.

Цими світлинами зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Знаменитість позує в зеленому костюмі власного бренду Savage x Fenty.

Він складається з бюсгальтера та штанів, зроблені з одного “пухнастого” матеріалу.

Образ доповнює намисто і коси.

— Сезон затишного Грінча, —  прокоментувала свій яскравий образ зірка.

Фанатам, здається, дуже сподобався стильне вбрання Ріанни, адже в коментарях надіслали багацько зелених сердечок-емоджі.

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Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відверту піжаму Ріанни.

Фото: badgalriri

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Теги: інстаграм зірок, Ріанна, шоу-бізнес
21.12.2021 19:15



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