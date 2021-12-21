Стильно і яскраво. Ріанна похизувалась новим фото власного бренду

Барбадоська співачка Ріанна показала нові гарячі фото.
Цими світлинами зірка поділилась в своєму Інстаграм.
Знаменитість позує в зеленому костюмі власного бренду Savage x Fenty.
Він складається з бюсгальтера та штанів, зроблені з одного “пухнастого” матеріалу.
Образ доповнює намисто і коси.
— Сезон затишного Грінча, — прокоментувала свій яскравий образ зірка.
Фанатам, здається, дуже сподобався стильне вбрання Ріанни, адже в коментарях надіслали багацько зелених сердечок-емоджі.Також по темі: Немає чого приховувати. Ріанна вразила новими гарячими фото Королеви стилю. Тіна Кароль і Бейонсе приміряли однакові образи Яскраво і спокусливо. Ріанна показала фото у білизні
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про відверту піжаму Ріанни.
Фото: badgalriri