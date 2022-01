Зухвалий образ у стилі Рірі! Ріанна поділилась фото в білизні

Відома барбадоська співачка поділилась пікантними фото на своїй сторінці в Інстаграм.

На них вона позує в спокусливій білизні червоного кольору від власного бренду.

Нова колекція присвячена Дню закоханих.

Комплект складається з цільного боді та панчохів у сіточку.

Свій зухвалий образ артистка доповнила масивними аксесуарами у вигляді хрестів, а також оригінальними каблучками.

Реакція фанатів не змусила на себе довго чекати:

За день світлина встигла назбирати понад п’ять мільйонів лайків.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: badgalriri

