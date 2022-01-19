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ICTV Ранок 19.01.2022 18:00
19.01.2022 18:00
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Зухвалий образ у стилі Рірі! Ріанна поділилась фото в білизні

Зухвалий образ у стилі Рірі! Ріанна поділилась фото в білизні

Відома барбадоська співачка поділилась пікантними фото на своїй сторінці в Інстаграм.

На них вона позує в спокусливій білизні червоного кольору від власного бренду.

Нова колекція присвячена Дню закоханих.

Комплект складається з цільного боді та панчохів у сіточку.

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Свій зухвалий образ артистка доповнила масивними аксесуарами у вигляді хрестів, а також оригінальними каблучками.

— День Святого Валентина для мене , —  прокоментувала свій пост Ріанна.

Реакція фанатів не змусила на себе довго чекати:

—Вау! Захоплена твоїм луком! — прокоментувала підписниця співачки.

За день світлина встигла назбирати понад п’ять мільйонів лайків.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сталевий прес Кріштіану Роналду.

Фото: badgalriri

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Теги: інстаграм зірок, Шоу-бізнез
19.01.2022 18:00



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