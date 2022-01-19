Зухвалий образ у стилі Рірі! Ріанна поділилась фото в білизні

Відома барбадоська співачка поділилась пікантними фото на своїй сторінці в Інстаграм.
На них вона позує в спокусливій білизні червоного кольору від власного бренду.
Нова колекція присвячена Дню закоханих.
Комплект складається з цільного боді та панчохів у сіточку.Також по темі: Стильно і яскраво. Ріанна похизувалась новим фото власного бренду Вирізи для соковитих форм. Ріанна продемонструвала відверту піжамку Немає чого приховувати. Ріанна вразила новими гарячими фото
Свій зухвалий образ артистка доповнила масивними аксесуарами у вигляді хрестів, а також оригінальними каблучками.
— День Святого Валентина для мене , — прокоментувала свій пост Ріанна.
Реакція фанатів не змусила на себе довго чекати:
—Вау! Захоплена твоїм луком! — прокоментувала підписниця співачки.
За день світлина встигла назбирати понад п’ять мільйонів лайків.
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Фото: badgalriri