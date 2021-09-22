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ICTV Ранок 22.09.2021 19:15
22.09.2021 19:15
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Немає чого приховувати. Ріанна вразила новими гарячими фото

Немає чого приховувати. Ріанна вразила новими гарячими фото

Барбадоська співачка Ріанна потішила фанатів відвертим фото.

Знаменитість виклала знімки у свій Інстаграм-блог.

На світлинах виконавиця позує в білизні власного  бренду Savage X Fenty.

— Мій настрій після того, як змонтувала останній фрагмент шоу свого бренду, — прокоментувала зірка.

Спокуслива Рірі зображена в напівпрозорому пеньюарі та стрингах.

Підписники у коментарях пишуть компліменти.

Допис встиг зібрати більше 3-ох мільйонів вподобань.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували провокаційне відео Ріанни з танцями біля басейну.

Фото: badgalriri

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Теги: інстаграм зірок, Ріанна, шоу-бізнес
22.09.2021 19:15



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