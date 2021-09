Немає чого приховувати. Ріанна вразила новими гарячими фото

Барбадоська співачка Ріанна потішила фанатів відвертим фото.

Знаменитість виклала знімки у свій Інстаграм-блог.

На світлинах виконавиця позує в білизні власного бренду Savage X Fenty.

Спокуслива Рірі зображена в напівпрозорому пеньюарі та стрингах.

Підписники у коментарях пишуть компліменти.

Допис встиг зібрати більше 3-ох мільйонів вподобань.

Фото: badgalriri

