Немає чого приховувати. Ріанна вразила новими гарячими фото

Барбадоська співачка Ріанна потішила фанатів відвертим фото.
Знаменитість виклала знімки у свій Інстаграм-блог.
На світлинах виконавиця позує в білизні власного бренду Savage X Fenty.
— Мій настрій після того, як змонтувала останній фрагмент шоу свого бренду, — прокоментувала зірка.
Спокуслива Рірі зображена в напівпрозорому пеньюарі та стрингах.
Підписники у коментарях пишуть компліменти.
Допис встиг зібрати більше 3-ох мільйонів вподобань.Також по темі: Яскраво і спокусливо. Ріанна показала фото у білизні Сміливі фото. Ріанна пікантно прорекламувала власний бренд косметики Ріанна: найкращі кліпи, цікаві факти та модні образи
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Нагадаємо, раніше ми показували провокаційне відео Ріанни з танцями біля басейну.
Фото: badgalriri