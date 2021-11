Вирізи для соковитих форм. Ріанна продемонструвала відверту піжамку

Ох, і піжами власного бренду випустила популярна барбадоська співачка та мільярдерка Ріанна!

Так напередодні красуня показала у своїх сторіз дуже цікаву модель домашнього вбрання, відкриту і спереду, і ззаду.

Скріншоти відео швидко розлетілось фан-акаунтами співачки.

Поки одні коментатори дивуються, як у цьому можна спати, інші переконані — це найкраща модель із нової колекції бренду Ріанни!

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували провокаційне відео Ріанни з танцями біля басейну.

Фото: badgalriri

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.