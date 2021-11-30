Вирізи для соковитих форм. Ріанна продемонструвала відверту піжамку

Ох, і піжами власного бренду випустила популярна барбадоська співачка та мільярдерка Ріанна!
Так напередодні красуня показала у своїх сторіз дуже цікаву модель домашнього вбрання, відкриту і спереду, і ззаду.
Скріншоти відео швидко розлетілось фан-акаунтами співачки.
Поки одні коментатори дивуються, як у цьому можна спати, інші переконані — це найкраща модель із нової колекції бренду Ріанни!Також по темі: Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото Яскраво і спокусливо. Ріанна показала фото у білизні Наздогнала зіркову матусю? Донька Сінді Кроуфорд знялась топлес для відомого глянцу
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Нагадаємо, раніше ми показували провокаційне відео Ріанни з танцями біля басейну.
Фото: badgalriri