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ICTV Ранок 30.11.2021 14:30
30.11.2021 14:30
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Вирізи для соковитих форм. Ріанна продемонструвала відверту піжамку

Вирізи для соковитих форм. Ріанна продемонструвала відверту піжамку

Ох, і піжами власного бренду випустила популярна барбадоська співачка та мільярдерка Ріанна!

Так напередодні красуня показала у своїх сторіз дуже цікаву модель домашнього вбрання, відкриту і спереду, і ззаду.

Скріншоти відео швидко розлетілось фан-акаунтами співачки.

Поки одні коментатори дивуються, як у цьому можна спати, інші переконані — це найкраща модель із нової колекції бренду Ріанни!

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували провокаційне відео Ріанни з танцями біля басейну.

Фото: badgalriri

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Теги: інстаграм зірок, Ріанна, шоу-бізнес
30.11.2021 14:30



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