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ICTV Ранок 28.01.2022 15:30
28.01.2022 15:30
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У мереживі та кардигани. Надя Дорофєєва показала сексуальні знімки домашньої фотосесії

У мереживі та кардигани. Надя Дорофєєва показала сексуальні знімки домашньої фотосесії

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася серією спокусливих знімків.

Ними зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Надя в домашній атмосфері позує в мереживній білизні та кардигані.

Артистка продемонструвала підтягнуту струнку фігуру.

Окрім цього зірка показала декольте в шовковому топі.

Прихильники в захваті від образу та фото, тому залиши свої компліменти в коментарях.

За день допис встиг зібрати понад 180 тисяч вподобань.

Також по темі: "Сумую за теплими речами". Надя Дорофєєва показала нове фото з Месики Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом "Худа та нервова". Оля Полякова розповіла, що через жорсткий графік сильно схудла

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Наді Дорофєєвої з відпочинку.

Фото: nadyadorofeeva

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Теги: інстаграм зірок, Надя Дорофєєва, шоу-бізнес
28.01.2022 15:30



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