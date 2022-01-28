У мереживі та кардигани. Надя Дорофєєва показала сексуальні знімки домашньої фотосесії

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася серією спокусливих знімків.
Ними зірка поділилась в своєму Інстаграм.
Надя в домашній атмосфері позує в мереживній білизні та кардигані.
Артистка продемонструвала підтягнуту струнку фігуру.
Окрім цього зірка показала декольте в шовковому топі.
Прихильники в захваті від образу та фото, тому залиши свої компліменти в коментарях.
За день допис встиг зібрати понад 180 тисяч вподобань.Також по темі: "Сумую за теплими речами". Надя Дорофєєва показала нове фото з Месики Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом "Худа та нервова". Оля Полякова розповіла, що через жорсткий графік сильно схудла
Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Наді Дорофєєвої з відпочинку.
Фото: nadyadorofeeva