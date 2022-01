У мереживі та кардигани. Надя Дорофєєва показала сексуальні знімки домашньої фотосесії

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася серією спокусливих знімків.

Ними зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Надя в домашній атмосфері позує в мереживній білизні та кардигані.

Артистка продемонструвала підтягнуту струнку фігуру.

Окрім цього зірка показала декольте в шовковому топі.

Прихильники в захваті від образу та фото, тому залиши свої компліменти в коментарях.

За день допис встиг зібрати понад 180 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Наді Дорофєєвої з відпочинку.

Фото: nadyadorofeeva

