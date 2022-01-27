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ICTV Ранок 27.01.2022 16:20
27.01.2022 16:20
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Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом

Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом

Популярна українська співачка NK виклала милі світлини зі своїм чоловіком.

Дружина Олексія Потапенко поділилась із прихильниками знімками на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото зірка лежить в ліжку з коханим і прикриває усміхнене обличчя.

 – Щастя в очах на цьому фото абсолютно очевидне. Нехай кожен знайде своє кохання й буде по-справжньому щасливим, – написала під постом Каменських.

Сам Потом теж не проігнорував сімейну світлину й написав:

 – Ой, як я люблю тебе!

У коментарях підписники засипали пару компліментами й почали розпитувати, чи не вагітна часом Настя.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Насті Каменських.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських, шоу-бізнес
27.01.2022 16:20



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