Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом

Популярна українська співачка NK виклала милі світлини зі своїм чоловіком.

Дружина Олексія Потапенко поділилась із прихильниками знімками на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото зірка лежить в ліжку з коханим і прикриває усміхнене обличчя.

Сам Потом теж не проігнорував сімейну світлину й написав:

У коментарях підписники засипали пару компліментами й почали розпитувати, чи не вагітна часом Настя.

Фото: kamenskux

