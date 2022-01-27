Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом

Популярна українська співачка NK виклала милі світлини зі своїм чоловіком.
Дружина Олексія Потапенко поділилась із прихильниками знімками на своїй сторінці в Інстаграм.
На фото зірка лежить в ліжку з коханим і прикриває усміхнене обличчя.
– Щастя в очах на цьому фото абсолютно очевидне. Нехай кожен знайде своє кохання й буде по-справжньому щасливим, – написала під постом Каменських.
Сам Потом теж не проігнорував сімейну світлину й написав:
– Ой, як я люблю тебе!
У коментарях підписники засипали пару компліментами й почали розпитувати, чи не вагітна часом Настя.
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Фото: kamenskux