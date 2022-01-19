Засвітила персик: Надя Дорофєєва поділилась гарячими фото

Одна з найпопулярніших українських артисток Надя Дорофєєва виклала нову світлину з відпустки.
Співачка зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом зараз відпочиває в Мексиці.
Надя похизувалась чудовою фігурою в зеленому купальнику бікіні.
— Під такою фоткою має бути філософський пост, але його не буде, – жартома написала зірка.
Фанатам така світлина дуже сподобалась, адже за добу вона набрала майже сто шістдесят тисяч уподобань.
Хтось із підписників жартував у коментарях:
Я спочатку подумав, що це Дантес лежить!
А хтось робив компліменти:
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Ого! Дійсно, дуже гарна засмага!
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Фото: nadyadorofeeva