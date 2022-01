Засвітила персик: Надя Дорофєєва поділилась гарячими фото

Одна з найпопулярніших українських артисток Надя Дорофєєва виклала нову світлину з відпустки.

Співачка зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом зараз відпочиває в Мексиці.

Надя похизувалась чудовою фігурою в зеленому купальнику бікіні.

Фанатам така світлина дуже сподобалась, адже за добу вона набрала майже сто шістдесят тисяч уподобань.

Хтось із підписників жартував у коментарях:

А хтось робив компліменти:

