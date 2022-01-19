Засвітила персик: Надя Дорофєєва поділилась гарячими фото

Одна з найпопулярніших українських артисток Надя Дорофєєва виклала нову світлину з відпустки.

Співачка зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом зараз відпочиває в Мексиці.

Надя похизувалась чудовою фігурою в зеленому купальнику бікіні.

— Під такою фоткою має бути філософський пост, але його не буде, – жартома написала зірка.

Фанатам така світлина дуже сподобалась, адже за добу вона набрала майже сто шістдесят тисяч уподобань.

Хтось із підписників жартував у коментарях:

Я спочатку подумав, що це Дантес лежить!

А хтось робив компліменти:

Ого! Дійсно, дуже гарна засмага!

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про райський відпочинок Віри Брежнєвої.

Фото: nadyadorofeeva

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.