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ICTV Ранок 21.12.2021 14:40
21.12.2021 14:40
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“Худа та нервова”. Оля Полякова розповіла, що через жорсткий графік сильно схудла

“Худа та нервова”. Оля Полякова розповіла, що через жорсткий графік сильно схудла

Українська співачка і королева ночі Оля Полякова розповіла секрет стрункої фігури.

Цим вона поділилась в своєму Інстаграм.

Зірка має напружений графік, особливо в передноворічні свята.

Так, Полякова показала свою фігуру в “голому” боді.

— Передноворічний жорсткий графік позитивно впливає на фігуру, але не дуже на психіку! Тому я худа та нервова, – прокоментувала Оля.

Однак фани не помічають проблем і пишуть лише компліменти зовнішньому вигляду артистці.

Допис вже встиг зібрати більше 70 тисяч вподобань.

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Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували спокусливий образ Олі Полякової.

Фото: polyakovamusic

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Теги: інстаграм зірок, Оля Полякова, шоу-бізнес
21.12.2021 14:40



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