“Худа та нервова”. Оля Полякова розповіла, що через жорсткий графік сильно схудла

Українська співачка і королева ночі Оля Полякова розповіла секрет стрункої фігури.
Цим вона поділилась в своєму Інстаграм.
Зірка має напружений графік, особливо в передноворічні свята.
Так, Полякова показала свою фігуру в “голому” боді.
— Передноворічний жорсткий графік позитивно впливає на фігуру, але не дуже на психіку! Тому я худа та нервова, – прокоментувала Оля.
Однак фани не помічають проблем і пишуть лише компліменти зовнішньому вигляду артистці.
Допис вже встиг зібрати більше 70 тисяч вподобань.Також по темі: На райських островах. Оля Полякова показала як танцює у купальнику на Мальдівах Королева стилю в українському шоу-бізі. Модні образи Наді Дорофєєвої Маша Єфросиніна похвалилася стрункою фігурою у червоній білизні
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Нагадаємо, раніше ми показували спокусливий образ Олі Полякової.
Фото: polyakovamusic