“Худа та нервова”. Оля Полякова розповіла, що через жорсткий графік сильно схудла

Українська співачка і королева ночі Оля Полякова розповіла секрет стрункої фігури.

Цим вона поділилась в своєму Інстаграм.

Зірка має напружений графік, особливо в передноворічні свята.

Так, Полякова показала свою фігуру в “голому” боді.

Однак фани не помічають проблем і пишуть лише компліменти зовнішньому вигляду артистці.

Допис вже встиг зібрати більше 70 тисяч вподобань.

Фото: polyakovamusic

